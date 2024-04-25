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Эксклюзив

ВОЗ выявила рост популярности электронных сигарет среди подростков

ВОЗ: подростки стали реже курить сигареты с табаком и меньше потреблять каннабис
Подростки в странах Европы, Центральной Азии и Канады стали обычным сигаретам предпочитать электронные и немного сократили употребление каннабиса, говорится в докладе европейского бюро ВОЗ
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Алкоголь пробовала треть подростков

Алкоголь остается самым популярным из употребляемых подростками психоактивных веществ, говорится в докладе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, с которым ознакомился РБК. Доклад основан на исследовании «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC) за 2021-2022 годы. Исследование проводится раз в четыре года среди подростков 11, 13 и 15 лет в 44 странах (серди них страны Европейского союза, Великобритания, Канада, а также Армения, Молдавия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан; Россия в число стран, где проводилось исследование, не вошла). 

Почти треть из опрошенных подростков (35%) сообщили, что употребляли алкоголь хотя бы раз в жизни, а 20% делали это в последний перед опросом месяц, говорится в докладе. Среди 11-летних об употреблении алкоголя рассказали 18% опрошенных мальчиков и 13% девочек.

Число пробовавших алкоголь увеличивается с возрастом. Среди 13-летних о том, что употребляли алкогольные напитки сообщили равное количество мальчиков и девочек (по 16%). Среди 15-летних опрошенных 57% хотя бы раз пробовали алкоголь, а 37% (почти 4 из 10) указали, что употребляли алкоголь в течение последних 30 дней перед опросом. Девочки в этой возрастной группе опередили мальчиков — о приеме алкогольных напитков сообщили 59% девочек и 56% мальчиков.

Как и в случае с другими психоактивными веществами, уровень употребления алкоголя в течение жизни сильно различался в разных странах и регионах, уточняется в докладе.

Самый низкий показатель зафиксировали в Таджикистане во всех возрастных группах как среди мальчиков (1%), так и среди девочек (менее 1%). В то же время самый высокий показатель употреблявших алкоголь хотя бы раз в жизни оказался в Англии: среди 11-летних детей (35% для мальчиков и 34% для девочек) и 13-летних (50% мальчиков и 57% девочек). Среди 15-летних подростков самый высокий показатель в Дании: 83% среди мальчиков и 84% среди девочек.

Казахстан, Киргизия и Таджикистан — единственные страны, где распространенность потребления алкоголя за последний месяц среди мальчиков и девочек составляла менее 10%, указано в докладе.

Электронные сигареты стали популярнее обычных

Хотя бы раз в жизни сигареты курили 13% опрошенных школьников, а 8% курили в месяц перед опросом, показало исследование. В нем отмечено, что электронные сигареты превзошли по популярности обычные: около трети (32%) 15-летних подростков хоть раз в жизни употребляли электронные сигареты, а 20% — в последний месяц. Для сравнения: четверть 15-летних подростков курили обычные сигареты в течение жизни и 15% курили сигареты за последние 30 дней.

Более высокий процент использования электронных сигарет по сравнению с обычными зафиксировано у 13-летних опрошенных: 11% из них сообщили, что когда-либо курили сигарету, по сравнению с 16%, которые когда-либо использовали электронную. Кроме того, 5% 13-летних подростков курили обычные сигареты в последний месяц, в то время как 9% пользовались электронной.

Как и в случае с курением сигарет, использование электронных устройств значительно увеличилось с возрастом как среди мальчиков, так и среди девочек практически во всех странах и регионах.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

В то же время, показал опрос, с 14% до 12% сократилось число подростков, употребляющих каннабис. При этом текущий уровень употребления (то есть потребление в последний месяц) осталось стабильным — на уровне 7%.

Самый высокий процент 15-летних, употреблявших каннабис за последний месяц, был выявлен у мальчиков в Болгарии  — 19%, и в Канаде у девочек — 15%. В Киргизии и Таджикистане зафиксировали самый низкий показатель — меньше 2%.

Исторически сложилось так, что употребление психоактивных веществ было более распространено среди мальчиков, чем среди девочек, но, согласно исследованию, ситуация меняется. Авторы отмечают, что к 15 годам девочки не только догоняют, но и в некоторых случаях превосходят мальчиков по употреблению. Это касается и курения сигарет (заметная в 11 лет разница исчезает к 15 годам) и электронок, и употребления алкоголя, где девочки опережают мальчиков по показателям.

Какие показатели в России

Среди материалов Росстата нет данных за последние годы, которые бы показывали статистику употребления различных психоактивных веществ среди подростков младше 15 лет.

По данным Министерства здравоохранения, в целом потребление алкоголя в России в пересчете на каждого жителя страны за пять лет снизилось с 9,43 до 8,44 л этанола в год. Кроме того, в 2023 году в сравнении с 2020-м в 3,5 раза выросло число визитов граждан к врачам — специалистам по здоровому образу жизни.

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Фото:Варвара Гертье / РИА Новости

Снизилась за пять лет и доля употребляющих табак взрослых россиян (с 24,2% в 2019 году до 18,7% в 2023 году), писали «Ведомости» со ссылкой на данные ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава.

В то же время, до данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, число курящих сигареты россиян в 2023 году составило 30% населения старше 18 лет. Десять лет назад это показатель составлял 41%.

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