Заядлые курильщики в России стали курить больше

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
.
Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 89,37 (-0,2) Инвестиции, 19 апр, 17:03 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 81,65 (+0,05) Инвестиции, 19 апр, 17:03
Производитель сельхозтехники CNH Industrial объявил об уходе из России Бизнес, 06:00
Крупнейшая платформа самиздата раскрыла заработки писателей Технологии и медиа, 06:00
Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-25 из ПЗРК «Игла» Политика, 05:50
В США арестовали белоруса за обход антироссийских санкций на $150 млн Политика, 05:28
Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу Политика, 05:06
Заядлые курильщики в России стали курить больше Общество, 05:00
«РИА Новости» узнало о прекращении полетов дронов США над Черным морем Политика, 04:33
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
Трутнев сообщил об отставке командующего Тихоокеанском флотом Политика, 04:30
Илон Маск назвал наступление дефолта в США вопросом времени Политика, 04:11
Меркачева сообщила о двух нападениях заключенных на сотрудников «Бутырки» Общество, 04:02
«Ведомости» узнали об одобрении властями продажи завода VW под Калугой Политика, 03:40
США сообщили о перехвате двух российских Ту-95 в зоне ПВО Аляски Политика, 03:06
Вирусологи оценили опасность появившегося в России штамма COVID «арктур» Общество, 03:01
Захарова предупредила Сеул о последствиях поставок оружия Киеву Политика, 02:52
Общество ,  
0 

Заядлые курильщики в России стали курить больше

SuperJob: заядлые курильщики за прошедший год стали курить больше

За последний год число курильщиков в России практически не изменилось (23% в 2022 году и 24% сейчас), при этом не планирует бросать привычку по-прежнему каждый шестой, а количество желающих избавиться от нее увеличилось на 1 п.п., следует из результатов исследования сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Каждый шестой курильщик (17%) признается, что за последний год стал «дымить» чаще, каждый третий (32%) — реже. Эти показатели увеличились почти одинаково по сравнению с прошлым годом: тогда чаще курить стали 13 опрошенных, а реже — 27%.

Меньше всего за последние четыре года частота курения менялась в 2021-м, после отмены режима самоизоляции и карантинных ограничений из-за коронавируса: тогда чаще курить стали всего 5% россиян, а реже — 24%.

В среднем, те, кто не собирается отказываться от курения, в сутки выкуривают по 16 сигарет, а планирующие бросить — по 11. Мужчины устраивают перекуры чуть чаще: заядлые курильщики курят по 17 сигарет в сутки (против 14 среди женщин), а стремящиеся прекратить — по 12 сигарет в сутки (против 12 у женщин).

В опросе приняли участие 1600 курящих представителей экономически активного населения из всех округов страны. Исследование проводилось с 13 по 19 апреля.

Согласно исследованию Национальной системы маркировки товаров «Честный знак», самыми курящими российскими регионами являются Магаданская область и Камчатский край — на 1 тыс. местных жителей там приходится по 132,7 и 118,9 тыс. пачек сигарет в год. Следом идут Нижегородская и Сахалинская области (118 тыс. и 108,2 тыс. упаковок соответственно).

Читайте на РБК Pro
Какие бывают типы финансовых директоров и кого из них брать на работу
Крупные банки США рекордно отчитались. Что это значит для экономики
Как избежать ненужных трат и сэкономить время на приеме у врача
«Дедовщина» в стиле Microsoft: каково работать в GitHub — в 4 пунктах
Теги
курение курильщики
Материалы по теме
Что россиян может заставить бросить курить. Инфографика
Общество
Почти четверть россиян стали меньше курить после отмены самоизоляции
Общество
Эксперты назвали самые курящие регионы России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter