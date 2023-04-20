Заядлые курильщики в России стали курить больше

За последний год число курильщиков в России практически не изменилось (23% в 2022 году и 24% сейчас), при этом не планирует бросать привычку по-прежнему каждый шестой, а количество желающих избавиться от нее увеличилось на 1 п.п., следует из результатов исследования сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Каждый шестой курильщик (17%) признается, что за последний год стал «дымить» чаще, каждый третий (32%) — реже. Эти показатели увеличились почти одинаково по сравнению с прошлым годом: тогда чаще курить стали 13 опрошенных, а реже — 27%.

Меньше всего за последние четыре года частота курения менялась в 2021-м, после отмены режима самоизоляции и карантинных ограничений из-за коронавируса: тогда чаще курить стали всего 5% россиян, а реже — 24%.

В среднем, те, кто не собирается отказываться от курения, в сутки выкуривают по 16 сигарет, а планирующие бросить — по 11. Мужчины устраивают перекуры чуть чаще: заядлые курильщики курят по 17 сигарет в сутки (против 14 среди женщин), а стремящиеся прекратить — по 12 сигарет в сутки (против 12 у женщин).

В опросе приняли участие 1600 курящих представителей экономически активного населения из всех округов страны. Исследование проводилось с 13 по 19 апреля.

Согласно исследованию Национальной системы маркировки товаров «Честный знак», самыми курящими российскими регионами являются Магаданская область и Камчатский край — на 1 тыс. местных жителей там приходится по 132,7 и 118,9 тыс. пачек сигарет в год. Следом идут Нижегородская и Сахалинская области (118 тыс. и 108,2 тыс. упаковок соответственно).