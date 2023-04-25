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Правительство поддержало право регионов усыплять бродячих собак

«Известия»: правительство поддержало законопроект о праве усыплять бездомных собак
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Правительство России поддержало законопроект «Единой России» и «Новых людей», наделяющий регионы правом усыплять бездомных собак, которые нападают на людей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на положительный отзыв. По данным издания, Госдума может принять проект в первом чтении уже 16 мая.

Авторы документа предложили предоставить губернаторам и законодательным собраниям возможность устанавливать на территории регионов собственный порядок обращения с бездомными животными и принимать соответствующие законы.

В положительном отзыве правительства на законопроект говорится, что предлагаемые депутатами изменения обоснованны и отвечают законным интересам россиян, «принимая во внимание сложившуюся в ряде субъектов России неблагоприятную обстановку».

Действующее законодательство об обращении с животными не позволяет принять более жесткие меры к бездомным собакам, нападающим на людей, отметил один из авторов законопроекта Николай Будуев. Он напомнил, что в некоторых регионах участились нападения собак, поэтому необходимо поднять вопрос о возможности их усыпления.

Одними из причин агрессивности бездомных животных в Сибири Будуев назвал холод и голод, а наибольшую опасность, по словам депутата, представляют собаки, скрещенные с волками.

«Мы видим, что чиновники из-за непринятия мер после таких инцидентов оказываются в тюрьме, но насколько они виноваты — большой вопрос», — сказал он.

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В середине апреля в Оренбурге стая бездомных собак напала на восьмилетнего ребенка и загрызла его. Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 УК и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Задержали начальника управления ЖКХ администрации по обвинению в халатности, повлекшей смерть человека.

Мэр Сергей Салмин сообщил, что после отлова этих собак снова выпустят на улицу. «Отлов, биркование и выпуск собак в прежнюю среду обитания — таковы требования федерального законодательства», — заявил он. Глава города отметил неэффективность такого подхода, так как это «не решает проблему по существу».

Глава Оренбургской области Денис Паслер тоже говорил, что меры для борьбы с проблемой бездомных животных сегодня недостаточны. Чипирование не является гарантией безопасности людей, поскольку власти фиксируют случаи, когда возвращенные в среду собаки наносили вред людям, отметил он.

Теги
Госдума правительство бродячие собаки законопроект собаки бездомные животные
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