В Оренбурге отпустят загрызших ребенка собак
Бездомных собак, загрызших восьмилетнего мальчика в Оренбурге, снова выпустят на улицу в соответствии с действующим законодательством, сообщил мэр города Сергей Салмин.
«Отлов, биркование и выпуск собак в прежнюю среду обитания — таковы требования федерального законодательства», — приводятся его слова на официальном портале Оренбурга.
Мэр заявил о неэффективности такого подхода, так как это «не решает проблему по существу». Он признал, что процесс стерилизации, который приведет к естественной убыли бродячих животных, идет очень медленно, а радикальные меры не предусмотрены законом.
16 апреля стая бездомных собак напала на восьмилетнего мальчика и загрызла его на Кольцевой улице в Промышленном районе города. Мальчик гулял в районе гаражного кооператива, когда к нему подбежала собака, а затем — вся стая. Ребенок побежал вглубь территории кооператива, где животные на него напали.
По факту трагедии было возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура организовала проверку.
Представители специализированной организации АНО «Мы нашли вам друга» обнаружили стаю бродячих собак. Три из них были с бирками, а следовательно, не были отловлены, так как на основании федерального закона они должны жить в привычной среде обитания. Четырех непомеченных собак специалисты забрали.
«В соответствии с нормами все того же федерального закона после совершения всех необходимых манипуляций через три недели они будут возвращены на место своего обитания после стерилизации и установки бирки», — пояснили в администрации.
В Управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области рассказали РБК, что в марте 2021 года регион направлял предложения в правительство России о внесении изменений в действующее законодательство об обращении с животными.
«Сегодня губернатор вновь инициировал обращение через Законодательное собрание о необходимости внесения изменений в закон», — сообщили чиновники.
Власти региона предложили учесть в законе следующие аспекты:
- необходимость создания системы регистрации и учета животных и их владельцев с установлением обязанности владельцев по учету и идентификации домашних животных;
- установление критериев определения агрессивности животного и возможности умерщвления в случае немотивированной агрессии;
- возможность повторного отлова животных без владельцев, имеющих метки, для проведения ревакцинации.