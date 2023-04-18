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Начальника ЖКХ Оренбурга задержали после нападения собак на мальчика
Начальника ЖКХ Оренбурга обвинили в халатности после нападения собак на ребенка
В Оренбурге после нападения собак на мальчика задержали начальника управления ЖКХ администрации, сообщает Следственный комитет. Ему предъявили обвинения по ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая смерть человека).
16 апреля стая бездомных собак напала на ребенка в Оренбурге и загрызла его.
Мэр Сергей Салмин сообщил, что этих собак снова выпустят на улицу в соответствии с действующим законодательством.
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