Губернатор призвал изменить закон об отлове животных после гибели ребенка

16 апреля стая бездомных собак напала на ребенка в Оренбурге утром, из-за полученных травм он скончался. Глава региона отметил, что власти всех регионов сталкиваются с проблемами бездомных животных и предложил изменить закон

Фото: СК России по Оренбургской области

С проблемой безнадзорных животных сталкиваются власти всех регионов России, а меры для борьбы с ними сегодня недостаточны. Об этом заявил глава Оренбургской области Денис Паслер после того, как стая собак загрызла ребенка в Оренбурге.

«Безнадзорные животные — проблема, которая есть в каждом регионе. Ежегодно мы увеличиваем для муниципалитетов средства на обращение с животными. Главы территорий знают, что это большая ответственность, знают порядок отлова и обращения с агрессивными особями в рамках закона. К сожалению, меры, которые сегодня предусматривает законодательство, недостаточны», — отметил губернатор.

По его словам, чипирование животных не является гарантией безопасности людей, поскольку власти фиксируют случаи, когда возвращенные в среду собаки наносили вред людям. «Мы направляли предложения по изменению закона в Правительство России и хотим, чтобы он был доработан», — добавил Паслер.

Он также призвал всех глав муниципалитетов еще раз провести обследование территорий и отловить всех безнадзорных неучтенных собак.

В конце 2018 года Госдума приняла закон «Об ответственном обращении с животными». Помимо требований к содержанию домашних питомцев и зверей, живущих в цирках, зоопарках, океанариумах, документ закрепляет гуманные правила обращения с бездомными животными. В их числе, например, запрет на любые лекарственные препараты, технические средства и методы, ведущие к травмам или гибели животных. Умерщвлять бродячих собак и кошек можно только из-за неизлечимых болезней, причиняющих физические страдания, это относится и к зверям, которые могут представлять угрозу для людей: такие животные не убиваются, а просто остаются в приюте.

Стая бездомных собак напала на ребенка в Оренбурге утром 16 апреля. Инцидент произошел на Кольцевой улице в Промышленном районе города. Мальчик гулял в районе гаражного кооператива, и сперва к нему подбежала одна собака, а затем — вся стая. Ребенок испугался и побежал вглубь гаражей, где животные на него напали. Он скончался на месте от полученных травм.



СК по Оренбургской области по факту инцидента возбудило два уголовных дела по ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).