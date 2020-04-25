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Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тыс.

Наибольшее количество умерших приходится на США (52 782). Число заражений во всем мире перешагнуло отметку 2,8 млн
Фото: Tracey Nearmy / Getty Images
Фото: Tracey Nearmy / Getty Images

Количество людей, умерших после заражения коронавирусом, в мире превысило отметку 200 тыс., следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Всего в мире от инфицирования COVID-19 скончались 200 698 человек.

Больше всего смертей зафиксировано в США — 52 782, что в два раза превышает тот же показатель в Италии, которая находится на втором месте (26 384). На третьем месте по уровню смертности находится Испания (22 902), за ней идут Франция (22 245) и Великобритания (20 319).

Общее количество зараженных составляет 2 865 938, из них 924 576 тыс. приходятся на США. Также высок уровень заражения в Испании (223 759), Италии (195 351), Франции (159 952), Германии (155 418) и Британии (149 554). Россия по этому показателю занимает десятое место.

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При этом количество людей, вылечившихся от коронавируса, уже превысило 810,3 тыс. Больше всего перенесших заражение COVID-19 в Германии (109 800), США (99 346) и Испании (95 708).

Ранее в субботу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегла страны от того, чтобы считать переболевших коронавирусом иммунными к этому заболеванию. В ВОЗ сообщили, что нет доказательств того, что антитела, появляющиеся в организме человека после инфицирования, защищают его от повторного заражения. В связи с этим организация выступила против введения системы сертификатов, подтверждающих наличие антител, которые бы давали право человеку на перемещение или выход на работу. Ранее такую инициативу рассматривали в Италии, Германии и США.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, смерть
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