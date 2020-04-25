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Онлайн-ретейлеры заметили приготовления к майским праздникам на дачах

Несмотря на все карантинные меры, россияне перед майскими праздниками активно закупают принадлежности для отдыха на свежем воздухе. Из-за режима самоизоляции продажи садового инвентаря в Сети выросли в десятки раз
Фото: Michel Spingler / AP
Фото: Michel Spingler / AP

Результаты продаж показывают, что россияне готовятся провести майские праздники на дачах. Об этом сообщили РБК пресс-службы интернет-магазинов Ozon и Wildberries.

«Мы начали фиксировать рост спроса на товары для дачи еще с конца февраля — в этом году россияне начали готовиться к дачному сезону на 2 недели раньше: с одной стороны, это было связано с теплой погодой в тот период, с другой — москвичи присматриваются к дачам в Подмосковье, чтобы еще сильнее сократить количество контактов с внешним миром», — рассказала РБК директор по развитию бизнеса в Ozon Анна Карпова.

На фоне режима самоизоляции, из-за которого россияне не могут посещать магазины, продажи дачного инвентаря в интернете стремительно выросли. На Ozon с 1 по 22 апреля продажи садовых инструментов выросли на 85% год к году, газона и удобрений — на 150%, а техники для сада — на 155% год к году. «Также мы видим интерес пользователей к садовой мебели и мангалам — их еженедельные продажи в среднем в два раза выше показателей в тот же период в прошлом году», — рассказала Карпова.

Wildberries также фиксирует резко возросший спрос на покупки садового инвентаря через интернет. По данным Wildberries, за первые три недели апреля продажи садовой техники выросли в 13 раз, садового инвентаря в четыре раза, продажи удобрений увеличились в 13 раз, средств защиты от грызунов — в восемь раз по сравнению с тем же периодом 2019 года. Спрос на бензопилы также вырос в 24 раза и на газонокосилки в 43 раза. Продажи семян, по данным интернет-магазина, взлетели в 100 раз, а спрос на наборы для выращивания растений в 6 раз.

За три первые апрельские недели россияне приобрели около 70 тыс. единиц различных удобрений, подкормок, средств защиты от грызунов и прочих товаров, связанных с садоводством.

В 2020 году во время майских праздников в России будут восемь нерабочих дней: с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними останутся три рабочих дня — с 6 по 8 мая.

СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники
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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Правительство, скорее всего, продлит режим обязательной самоизоляции на майские праздники, сообщали источники РБК, знакомые с ходом обсуждения вопроса. Три рабочих дня, по их словам, также объявят выходными. Федеральные власти рассматривают это решение в качестве основного сценария действий.

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил 24 апреля, что нужно разработать специальные рекомендации по поведению во время традиционных майских праздников. По его словам, проводить майские необходимо с учетом ограничений из-за угрозы коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пообещала подготовить и опубликовать рекомендации на праздники для жителей регионов в зависимости от местной ситуации с распространением заболевания.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Анна Левинская, Громова Анна, Георгий Тадтаев
Теги: Wildberries, майские праздники
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