СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники

Правительству предложат разрешить людям посадить картошку, а также бегать и кататься на велосипедах по утрам. С такими инициативами готовится выступить Совет по правам человека

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Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) готовится подать новую порцию предложений в правительство в связи с карантинными мерами, принятыми в стране, узнала газета «Коммерсант».

Одно из них — разрешить людям покидать места проживания, чтобы посадить картошку. «Впереди майские праздники, миллионы людей в эти дни сажают картошку, и для них это не развлечение, а способ прокормиться. Сейчас мы изучаем ситуацию в регионах по введению ограничений на передвижение, чтобы понять, насколько наши предложения могут быть распространены на всей территории России», — пояснил глава совета Валерий Фадеев.

Кроме того, готовится предложение об апробировании в Москве «зеленого пропуска» — разрешения на одиночные утренние пробежки и велопрогулки. «Когда люди гуляют в одиночестве, шанс заразиться или заразить равен нулю», — заявил изданию сторонник этой меры член СПЧ Иван Засурский. Этот шаг собираются опробовать в столице, а потом распространить по регионам.

«Пусть жители Москвы катаются на велодорожках, в которые вложен не один миллион рублей», — добавил Засурский. Однако это предложение поддерживают не все члены СПЧ. Некоторые опасаются, что люди начнут заниматься спортом группами.

Член президиума совета Светлана Маковецкая предлагает дать старшим по дому или по подъезду в многоквартирных домах право составлять график прогулок жильцов.