Пандемия коронавируса , 25 апр, 09:51
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 апреля
Число зараженных коронавирусом в России превысило 68 тыс., глава Роспотребнадзора предложила продлить режим самоизоляции на две недели, ОНФ указал на недоступность дистанционного заказа онлайн-лекарств — главное в обзоре РБК
Коронавирус
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 68 622, за прошлые сутки оно выросло на 5849. Всего в стране от COVID-19 умерли 615 человек, за сутки количество летальных исходов увеличилось на 60.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила продлить режим самоизоляции в России на две недели, так как в стране еще высок риск дальнейшего взрывного роста числа заразившихся. Инициативу поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, указав, что это улучшит эпидемиологическую обстановку.
Скорость распространения коронавируса в РоссииСлучаев за суткиИсточник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусомДанные по России i
- Несмотря на ограничения, онлайн-ретейлеры зафиксировали рост спроса на принадлежности для отдыха на свежем воздухе перед майскими праздниками. Выросли продажи дачного инвентаря, садовой мебели и мангалов.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- ОНФ попросил премьера Михаила Мишустина ускорить принятие документов, которые регулируют правила онлайн-продажи и порядок доставки лекарств потребителю в условиях пандемии. В организации отметили, что дистанционная продажа медикаментов в стране фактически невозможна, так как соответствующие правила не утверждены.
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,626 млн человек, 181,9 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 2,79 млн человек, почти 196 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
- Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (890 тыс.). Испания находится на втором месте (219,7 тыс.), Италия — на третьем (192,9 тыс.), Франция — на четвертом (159,4 тыс.), Германия — на пятом (154,5 тыс.). Россия располагается на десятой строчке.
- Вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали на борту ракетного эсминца ВМС США Kidd. Заболевание подтвердили у 18 моряков.
Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i
- Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении почти $500 млрд для поддержания экономики страны. Средства пойдут на поддержку малого бизнеса и больниц, а также на финансирование процесса тестирования на коронавирус.
- Власти Бельгии анонсировали постепенную отмену карантинных мер с начала мая. Граждане по-прежнему должны будут ограничивать контакты и использовать медицинские маски и другие средства защиты в общественных местах.
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
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