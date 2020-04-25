Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 апреля

Число зараженных коронавирусом в России превысило 68 тыс., глава Роспотребнадзора предложила продлить режим самоизоляции на две недели, ОНФ указал на недоступность дистанционного заказа онлайн-лекарств — главное в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 68 622, за прошлые сутки оно выросло на 5849. Всего в стране от COVID-19 умерли 615 человек, за сутки количество летальных исходов увеличилось на 60.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <300 0 <500 0 <1000 0 от 1000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила продлить режим самоизоляции в России на две недели, так как в стране еще высок риск дальнейшего взрывного роста числа заразившихся. Инициативу поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, указав, что это улучшит эпидемиологическую обстановку.



Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Несмотря на ограничения, онлайн-ретейлеры зафиксировали рост спроса на принадлежности для отдыха на свежем воздухе перед майскими праздниками. Выросли продажи дачного инвентаря, садовой мебели и мангалов.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

ОНФ попросил премьера Михаила Мишустина ускорить принятие документов, которые регулируют правила онлайн-продажи и порядок доставки лекарств потребителю в условиях пандемии. В организации отметили, что дистанционная продажа медикаментов в стране фактически невозможна, так как соответствующие правила не утверждены.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,626 млн человек, 181,9 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 2,79 млн человек, почти 196 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (890 тыс.). Испания находится на втором месте (219,7 тыс.), Италия — на третьем (192,9 тыс.), Франция — на четвертом (159,4 тыс.), Германия — на пятом (154,5 тыс.). Россия располагается на десятой строчке.

Вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали на борту ракетного эсминца ВМС США Kidd. Заболевание подтвердили у 18 моряков.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении почти $500 млрд для поддержания экономики страны. Средства пойдут на поддержку малого бизнеса и больниц, а также на финансирование процесса тестирования на коронавирус.

Власти Бельгии анонсировали постепенную отмену карантинных мер с начала мая. Граждане по-прежнему должны будут ограничивать контакты и использовать медицинские маски и другие средства защиты в общественных местах.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

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