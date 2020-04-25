Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 апреля

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 74,72 (-0,41) Quote, 24 апр, 14:36
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 80,25 (-0,89) Quote, 24 апр, 14:36
Губернатор Нью-Йорка назвал возможный источник коронавируса в штате Общество, 10:50 Президент UFC назвал сроки следующего боя Нурмагомедова Спорт, 10:43 Американские ученые оценили эффективность самодельных масок Общество, 10:36 #дайджест: что произошло в моде за неделю Стиль, 10:34 Facebook запустит сервис для групповых видеозвонков Технологии и медиа, 10:27 Как планета сможет обеспечить едой 10 миллиардов человек РБК и Россельхозбанк, 10:20 Из Сеула во Владивосток вывозным рейсом доставили около 155 россиян Общество, 10:08 Три способа сберечь накопления в эпоху COVID Quote, 10:00 Пять главных побед сборной России за время президентства Третьяка в ФХР Спорт, 10:00 Рогозин заявил о рекордно быстром полете российского корабля к МКС Общество, 09:58 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 апреля Общество, 09:51 Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку на Ямале Общество, 09:47 В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу Общество, 09:25 США начали проверку из-за падения нефти WTI до отрицательных значений Бизнес, 09:17
Пандемия коронавируса ,  
0 

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 апреля

Число зараженных коронавирусом в России превысило 68 тыс., глава Роспотребнадзора предложила продлить режим самоизоляции на две недели, ОНФ указал на недоступность дистанционного заказа онлайн-лекарств — главное в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 68 622, за прошлые сутки оно выросло на 5849. Всего в стране от COVID-19 умерли 615 человек, за сутки количество летальных исходов увеличилось на 60.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<300
0
<500
0
<1000
0
от 1000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила продлить режим самоизоляции в России на две недели, так как в стране еще высок риск дальнейшего взрывного роста числа заразившихся. Инициативу поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, указав, что это улучшит эпидемиологическую обстановку.

    Скорость распространения коронавируса в России
    Случаев за сутки
    Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
    Данные по России i
  • Несмотря на ограничения, онлайн-ретейлеры зафиксировали рост спроса на принадлежности для отдыха на свежем воздухе перед майскими праздниками. Выросли продажи дачного инвентаря, садовой мебели и мангалов.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • ОНФ попросил премьера Михаила Мишустина ускорить принятие документов, которые регулируют правила онлайн-продажи и порядок доставки лекарств потребителю в условиях пандемии. В организации отметили, что дистанционная продажа медикаментов в стране фактически невозможна, так как соответствующие правила не утверждены.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,626 млн человек, 181,9 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 2,79 млн человек, почти 196 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (890 тыс.). Испания находится на втором месте (219,7 тыс.), Италия — на третьем (192,9 тыс.), Франция — на четвертом (159,4 тыс.), Германия — на пятом (154,5 тыс.). Россия располагается на десятой строчке.
  • Вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали на борту ракетного эсминца ВМС США Kidd. Заболевание подтвердили у 18 моряков.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении почти $500 млрд для поддержания экономики страны. Средства пойдут на поддержку малого бизнеса и больниц, а также на финансирование процесса тестирования на коронавирус.
  • Власти Бельгии анонсировали постепенную отмену карантинных мер с начала мая. Граждане по-прежнему должны будут ограничивать контакты и использовать медицинские маски и другие средства защиты в общественных местах.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.
 

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter