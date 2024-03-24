В «Крокусе» проверят состояние противопожарной безопасности
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить состояние противопожарной безопасности «Крокус Сити Холла», где 22 марта произошел теракт, сообщает пресс-служба ведомства.
«Председатель СК России дал поручение проверить состояние противопожарной безопасности на объекте, а также были ли открыты двери запасных выходов», — говорится в публикации. Кроме того, Бастрыкин поручил как можно скорее установить организаторов теракта и выяснить «мельчайшие подробности» трагедии, в том числе детали, которые предшествовали событию.
Генпрокуратура ранее сообщила, что проверки пожарной безопасности в «Крокус Сити Холле» проводились в полном объеме, передавал ТАСС. Кроме того, ведомство опровергло данные об отсутствии у «Крокуса» разрешения на эксплуатацию.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные автоматами боевики, начали стрелять по находившимся в торговом центре людям, а после подожгли помещения. Огонь охватил 13 тыс. кв. м. К вечеру 23 марта пожарные ликвидировали открытое горение.
Согласно последним данным, жертвами нападения стали 137 человек, в том числе трое детей, пострадали 180 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.
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