Власти Москвы назвали число выписанных из больниц пострадавших в теракте
Из московских больниц за последние сутки выписали 16 пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила вице-мэр по социальному развитию столицы Анастасия Ракова.
«За последние сутки 16 пациентов были выписаны домой», — сказала заммэра.
Ракова добавила, что сейчас в столичных больницах продолжают лечение 76 пострадавших, среди них четыре ребенка. Шесть пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, 23 — в тяжелом, уточнила она.
«Мы наблюдаем положительную динамику по пациентам, которые были доставлены к нам в крайне тяжелом и тяжелом состоянии», — заключила вице-мэр.
По последним данным, число пострадавших в теракте составляет 182 человека. Всего в больницах Москвы и Подмосковья находится 97 человек, сообщила подмосковный министр социального развития Людмила Болатаева.
Свыше 5 тыс. доноров в Москве и Подмосковье сдали кровь для раненых.
Погибли, по данным на утро 25 марта, 137 человек. Причиной смерти стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения, сообщил СК.
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