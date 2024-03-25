Ракова сообщила о 16 выписанных из больниц Москвы после теракта в «Крокусе»

Власти Москвы назвали число выписанных из больниц пострадавших в теракте

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Из московских больниц за последние сутки выписали 16 пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила вице-мэр по социальному развитию столицы Анастасия Ракова.

«За последние сутки 16 пациентов были выписаны домой», — сказала заммэра.

Ракова добавила, что сейчас в столичных больницах продолжают лечение 76 пострадавших, среди них четыре ребенка. Шесть пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, 23 — в тяжелом, уточнила она.

«Мы наблюдаем положительную динамику по пациентам, которые были доставлены к нам в крайне тяжелом и тяжелом состоянии», — заключила вице-мэр.

По последним данным, число пострадавших в теракте составляет 182 человека. Всего в больницах Москвы и Подмосковья находится 97 человек, сообщила подмосковный министр социального развития Людмила Болатаева.

Свыше 5 тыс. доноров в Москве и Подмосковье сдали кровь для раненых.

Погибли, по данным на утро 25 марта, 137 человек. Причиной смерти стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения, сообщил СК.