 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Власти Москвы назвали число выписанных из больниц пострадавших в теракте

Ракова сообщила о 16 выписанных из больниц Москвы после теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Из московских больниц за последние сутки выписали 16 пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила вице-мэр по социальному развитию столицы Анастасия Ракова.

«За последние сутки 16 пациентов были выписаны домой», — сказала заммэра.

Ракова добавила, что сейчас в столичных больницах продолжают лечение 76 пострадавших, среди них четыре ребенка. Шесть пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, 23 — в тяжелом, уточнила она.

«Мы наблюдаем положительную динамику по пациентам, которые были доставлены к нам в крайне тяжелом и тяжелом состоянии», — заключила вице-мэр.

Мэрия Москвы опубликовала список 76 госпитализированных в больницы
Общество

По последним данным, число пострадавших в теракте составляет 182 человека. Всего в больницах Москвы и Подмосковья находится 97 человек, сообщила подмосковный министр социального развития Людмила Болатаева.

Свыше 5 тыс. доноров в Москве и Подмосковье сдали кровь для раненых.

Погибли, по данным на утро 25 марта, 137 человек. Причиной смерти стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения, сообщил СК.

Обвиняемого в теракте привезли в суд на медицинской каталке

Помогавших эвакуировать посетителей «Крокуса» школьников наградили. Видео

Топ-10 стран по поставкам лекарств в Россию. Инфографика

Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

В Москве закрыли несколько торговых центров на неопределенный срок

Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»

Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов
Теги
Анастасия Ракова Москва «Крокус Сити Холл» теракт пострадавшие больницы
Материалы по теме
Поисковую операцию на месте теракта в «Крокусе» продлили на день
Общество
Разбор завалов в «Крокус Сити Холле» на третий день после теракта. Видео
Политика
Люди продолжают нести цветы к «Крокус Сити Холлу» после теракта. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Минобороны сообщило об улучшении позиций на авдеевском направлении Политика, 14:43
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 14:34
Россия не признала планов США по расширению континентального шельфа Политика, 14:33
Осужденный за изнасилование Дани Алвес внес залог €1 млн Спорт, 14:32
Задача поставлена партией: как Китай удержит планку роста ВВП в 5% Pro, 14:32
НКР изменило прогноз рейтинга Ак Барс Банка A.ru на позитивный Кредитные рейтинги, 14:28
В Красноярском крае определили победителей чемпионата «Абилимпикс» – 2024 Пресс-релиз, 14:27
Экс-менеджеру РВК дали 6 лет за хищение ₽1,3 млрд под видом инвестиций Бизнес, 14:24
МЧС сообщило, что обнаружили в пробуренной к заваленным горнякам шахте Общество, 14:19
Минтруд предложил упростить процесс получения субсидии на оплату ЖКУ Недвижимость, 14:18
Спасатели приостановили работы внутри шахты «Пионер» в Амурской области Общество, 14:15
В Испании и Австрии оценили уровень террористической угрозы Политика, 14:13
Бумаги «Эталона» упали на 6% после отчета. Почему и ждать ли дивидендов? Инвестиции, 14:12
Не все брокеры смогли вовремя начать прием заявок на обмен активами Инвестиции, 14:12