В Финляндии увидели проблему в оттоке жителей приграничья с Россией

Жители Восточной Финляндии нередко замечали подозрительных лиц и извещали пограничников, чем сильно им помогали. Но теперь все больше финнов уезжает из этих районов. Власти признают, что заборы и техника не заменят людей

Фото: IMAGO / Minna Raitavuo / Global Look Press

Финны, живущие близ российской границы, оказывают пограничникам значительную помощь в обеспечении контроля: десятилетиями они первыми замечали подозрительных лиц и сообщали об этом. Теперь же в регионе наблюдается отток населения, пишет Yle.

В частности, власти деревни Нуйямаа, где находится один из пограничных пунктов между Финляндией и Россией, сообщили о планах закрыть школу и библиотеку. Прямой угрозы в связи с этой тенденцией нет, но сохранить население восточной части страны все равно важно, счел глава парламентского комитета по обороне депутат Юкка Копра. Он также призвал не недооценивать значимость современных технологий, которые задействуют при возведении новых пограничных заграждений.

С мнением парламентария, что отток не угрожает безопасности, согласен замкомандующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен. Вместе с тем он признал, что жители приграничной зоны «очень чутко наблюдают и реагируют», если замечают лишних и неизвестных лиц. А пограничный забор, указал Ахтиайнен, установлен не на всем протяжении границы, а значит не может полностью помешать нелегальной миграции.

«Ни забор, ни техника не заменят человека. Да, нам все еще нужны люди», — подчеркнул пограничник.

К российской границе прилегают финские области Южная и Северная Карелия, а также Кюменлааксо, Кайнуу, Северная Похьянмаа, Южная Финляндия и Лапландия. С российской стороны с Финляндией граничат три региона — Мурманская и Ленинградская области, а также Республика Карелия.

Все сухопутные погранпереходы между Россией и Финляндией закрыты минимум до 14 апреля. Это решение в Хельсинки объяснили наплывом просителей убежища. Выходцы с Ближнего Востока и из Африки, указывали финские власти, проникали в ЕС через территорию России при попустительстве ее властей. Москва отвергала обвинения в содействии нелегалам.

Строительство ограждений с финской стороны началось в конце февраля 2023 года, первый участок ввели в эксплуатацию в сентябре. Забор представляет собой железное решетчатое полотно высотой 3 м, закрытое сверху колючей проволокой и подключенное к сигнализации. Сеть заборов после критики пообещали улучшить, сделав плотнее.

Полностью завершить работы планировалось в 2026 году. Всего власти намереваются оградить около 10–20% границы, или около 130–260 км, на это сначала выделили €139 млн, затем направили еще €74 млн для ускорения процесса.