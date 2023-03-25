Правительство поучаствовало в российской акции-альтернативе «Часа Земли»

Подсветку отключили в Доме правительства, зданиях Госдумы и Совфеда и других в рамках альтернативной «Часу Земли» акции российских экологов — «Помочь планете»

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В здании правительства России на час отключили подсветку в рамках акции российских экологов «Помочь планете», сообщается в телеграм-канале кабинета министров.

«Правительство разделяет общую точку зрения о необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Вопросы экологии были и остаются одним из приоритетов работы кабмина. Поэтому было принято решение поддержать акцию», — говорится в сообщении.

Отключение произошло в 20:30 — в то же время традиционно проводится акция «Час Земли» Всемирного фонда дикой природы (WWF, признан в России иноагентом).

Помимо этого освещение фасадов было отключено и у зданий Госдумы и Совфеда.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет участвовать в акции «Час Земли». На вопрос журналистов, связано ли это решение с тем, что WWF признали иноагентом, Песков подтвердил, что это так.

В реестр иноагентов WWF попал 10 марта за финансовую поддержку из иностранных источников. В Минюсте считают, что представители фонда «пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти России». Фонд счел получение статуса необоснованным.

Организация сообщила, что в 2023 году «в соответствии с требованиями закона» не будет организовывать мероприятий в рамках акции «Час Земли» в России — она пройдет онлайн 25 марта.

После этого российские экологи предложили провести альтернативную акцию «Помочь планете» после перевода в онлайн акции «Час Земли». Они сочли, что отключение подсветки Кремля, дома правительства, сталинских высоток и других объектов «продемонстрирует, что Россия не изолирована от международного сообщества»