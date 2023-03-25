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В США остановили работу АЭС из-за утечек радиоактивной воды

В США остановили работу АЭС после двух утечек радиоактивной воды
Первая утечка произошла еще осенью прошлого года, однако известно о ней стало только сейчас. На этой неделе обнаружена новая утечка, радиоактивная вода достигла грунтовых вод
Фото: Jeff T. Green / Getty Images North America
Фото: Jeff T. Green / Getty Images North America

Компания Xcel Energy приняла решение приостановить работу атомной электростанции Монтиселло в штате Миннесота после двух утечек радиоактивной воды, сообщает CBS News. В компании утверждают, что авария не представляет угрозы для населения.

Осенью прошлого года со станции вытекло 400 тыс. галлонов (3,7 л) радиоактивной воды, хотя известно об этом стало только на прошлой неделе. В среду, 22 марта, была обнаружена новая утечка, радиоактивная вода достигла грунтовых вод. Власти уверяют, что загрязненная вода, содержащая радиоактивный изотоп тритий, еще не попала в реку Миссисипи, которая протекает рядом с АЭС.

После того как утечка была впервые обнаружена еще в ноябре, Xcel пыталась устранить ее с помощью водосбора и откачки, однако на днях загрязненная вода перелилась через него.

Воду соберут и отправят на очистку. «Мы переведем станцию в автономный режим в течение следующих нескольких дней. Мы дадим реакторам остыть, мы отрежем эту трубу [откуда произошла утечка] и отправим ее в лабораторию, где проведем полный анализ причин, почему эта труба вышла из строя», — пояснил президент Xcel Energy Крис Кларк.

Осенью прошлого года протечка была найдена на внутреннем клапане реактора баварской АЭС Isar II, тогда станцию решили остановить на неделю. До этого около 7 т воды, содержащей радиоактивные вещества, вытекли внутрь энергоблока одного из реакторов АЭС «Михама» в Японии.

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Елена Чернышова
АЭС США утечка
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