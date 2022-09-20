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АЭС в Баварии приостановят из-за протечки

Работу АЭС Isar 2 в Баварии приостановят для устранения протечки внутреннего клапана
Обнаруженная протечка не представляет опасности, но на ее устранение потребуется около недели, сообщили в министерстве окружающей среды. Эта АЭС считается резервной на случай перебоев электроснабжения
Фото: Alexandra Beier / Getty Images
Фото: Alexandra Beier / Getty Images

На внутреннем клапане реактора баварской АЭС Isar II обнаружили протечку, работу станции придется остановить на одну неделю для ее устранения, сообщила Preussen Elektra — дочерняя компания немецкого коммунального предприятия E.ON. Об этом сообщает телеканал Tagesschau.

В министерстве окружающей среды заверили, что на безопасность АЭС это не повлияет. Станция сможет работать до запланированного завершения работы 31 декабря, однако для резервной эксплуатации после этой даты уже в октябре потребуется ремонт, который займет около недели.

Tagesschau отмечает, что Isar II является одной из двух атомных станций (наряду со станцией Неккарвестхайм в Баден-Вюртемберге), которые считаются резервными. Вице-канцлер Роберт Хабек говорил, что они должны будут оставаться доступными для эксплуатации до апреля следующего года на случай перебоев электроснабжения.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Власти Германии начали закрывать АЭС в 2011 году после аварии на Фукусиме. Хабек указывал, что потребление газа в случае продления эксплуатации АЭС снизится незначительно — на 2%.

В этом году из-за сокращения поставок российского газа некоторые немецкие политики предлагали продлить работу трех АЭС до 2024 года. В частности, с таким требованием выступил лидер немецкой оппозиции, глава партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) Фридрих Мерц. «Если правительство будет продолжать в том же духе, придерживаться отказа от атомной энергетики по идеологическим причинам, нам грозит отключение электричества в начале следующего года», — предупредил политик.

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