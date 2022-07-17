Пляж в Фукусиме открылся спустя 11 лет после аварии на АЭС
Спустя 11 лет после аварии на атомной электростанции «Фукусима-1» и утечки радиации в поселке Нараха, который находится примерно в 15 км от нее, открылся пляж Ивасава, сообщает газета Yomiuri.
По данным издания, в прошлом месяце в префектуре провели радиологическое исследование в 27 водоемах, включая воду у пляжа. В результате ни на одном из участков не выявили радиоактивного цезия, а концентрация трития в морской воде была такой же, как и до аварии на АЭС.
Газета отмечает, что до происшествия пляж был популярным местом: сюда приезжали около 3 млн человек в год. Пляж пользуется популярностью как у семей, так и у любителей серфинга.
В районе Фукусимы регулярно происходят землетрясения. Так, в начале марта в префектурах Фукусима и Мияги объявляли угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,3 в Тихом океане.