Пляж в Фукусиме открылся спустя 11 лет после аварии на АЭС

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Спустя 11 лет после аварии на атомной электростанции «Фукусима-1» и утечки радиации в поселке Нараха, который находится примерно в 15 км от нее, открылся пляж Ивасава, сообщает газета Yomiuri.

По данным издания, в прошлом месяце в префектуре провели радиологическое исследование в 27 водоемах, включая воду у пляжа. В результате ни на одном из участков не выявили радиоактивного цезия, а концентрация трития в морской воде была такой же, как и до аварии на АЭС.

Газета отмечает, что до происшествия пляж был популярным местом: сюда приезжали около 3 млн человек в год. Пляж пользуется популярностью как у семей, так и у любителей серфинга.

В марте 2011 года у восточного побережья острова Хонсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, которое вызвало цунами. Из-за этого на АЭС «Фукусима-1» произошла авария. Подвальные помещения, в которых находились распределительные устройства, резервные генераторы и батареи, затопило, что привело к обесточиванию станции и отказу систем аварийного охлаждения. В результате ядерное топливо в реакторах энергоблоков расплавилось и произошла пароциркониевая реакция, которая привела к накоплению водорода. На станции произошел взрыв. В связи с утечкой радиации население эвакуировали. Сейчас на территории АЭС ведутся работы по ликвидации последствий аварии.

В районе Фукусимы регулярно происходят землетрясения. Так, в начале марта в префектурах Фукусима и Мияги объявляли угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,3 в Тихом океане.