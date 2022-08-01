На АЭС «Михама» в Японии произошла утечка радиоактивной воды

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Около 7 т воды, содержащей радиоактивные вещества, вытекли внутрь энергоблока третьего реактора атомной электростанции «Михама» в Японии, передает японская газета Mainichi Shinbun со ссылкой на оператора станции, компанию Kansai Electric Power.

По данным газеты, утечка произошла рядом с фильтром, который очищает воду, подаваемую под высоким давлением в насос, который циркулирует охлаждающую жидкость. 31 июля в ходе проверки утечка выявлена не была. Уровень содержания радиоактивного вещества вытекшей жидкости оценивают в 2,2 млн беккерелей (один беккерель определяется как активность источника, в котором за одну секунду происходит в среднем один радиоактивный распад). Наружу радиоактивная вода не вытекла, влияния на окружающую среду нет.

Атомная электростанция «Михама» расположена на западе острова Хонсю на побережье Японского моря в городе Михама. АЭС состоит из трех реакторов, первый начал работать в ноябре 1970 года. В марте 2015 года первый и второй реакторы вывели их эксплуатации. Это стало влиянием аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, произошедшей из-за цунами. Тогда на станции произошел взрыв, из-за утечки радиации были эвакуированы около 150 тыс. человек. После этого японские власти взяли курс на снижение доли ядерной энергетики.

На данный момент на АЭС «Михама» работает только третий реактор, его мощность составляет 826 тыс. кВт.

Япония с 2023 года решила начать сбрасывать в океан переработанную воду с АЭС. Вода используется для охлаждения ядерных реакторов, ее невозможно полностью очистить от радиоактивных элементов, поэтому ее дополнительно разбавят чистой жидкостью.

Японские власти уверяли, что слив воды в океан безопасен, поскольку из нее отфильтрованы практически все радиоактивные элементы. Однако Китай раскритиковал это решение, заявив, что Токио принял его «без всесторонних консультаций с соседними странами и международным сообществом».