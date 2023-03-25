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Фонды сообщили о снижении числа пожертвований беженцам с Украины

Объем денежной помощи беженцам снижается, отмечают благотворительные фонды. Часть фиксирует нехватку гуманитарной помощи для выдачи переселенцам
Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

Объем пожертвований на помощь беженцам снижается по сравнению с первыми месяцами после начала военной операции России на Украине, рассказали РБК в благотворительных организациях.

Пожертвований сейчас становится меньше, много их было весной—летом прошлого года, сказала директор фонда помощи беженцам «Дом с маяком» Лида Мониава. «Потом, к сожалению, видимо, у людей наступило привыкание или у кого-то пропала возможность помогать. Сейчас мы получаем в два раза меньше пожертвований, чем, например, в конце лета», — отметила она в разговоре с РБК.

В Центре социально-правовой поддержки переселенцев «Искусство Жить» рассказали РБК, что на данный момент пожертвования собираются «слабо» и есть нехватка детского питания и гигиенических принадлежностей. Там добавили, что в феврале 2022 года в Воронеже был создан Координационный совет по помощи беженцам, в который вошли ряд НКО. «Со временем ситуация изменилась, ресурсы стали истощаться. Некоторые организации вернулись к своей основной деятельности, многие из них переключились на помощь мобилизованным и их семьям», — отметила директор центра Юлия Никифорова.

В пресс-службе фонда «Гражданское содействие» (включен в реестр иностранных агентов) сообщили, что пик поддержки также пришелся на первые месяцы. Однако ее уровень остается высоким и после: пожертвования в 2022 году кратно выросли по сравнению с прошлым, добавили там.

Спрос на помощь штаба бывает больше, чем он может выдать, рассказала РБК руководитель церковного штаба помощи беженцам в Белгороде Елена Химченко. По ее словам, основной трудностью штаба остается недостаток продуктов, лекарств и средств гигиены. Кроме продуктов требуются и постельные принадлежности, посуда, бытовая техника, указывает руководитель церковного штаба помощи беженцам в Москве Наталья Еремичева, добавив, что штаб сейчас «испытывает трудности».

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Самый большой объем пожертвований в Синодальный отдел на помощь беженцам приходился на первый общероссийский сбор — в марте 2022 года поступило 196 млн руб., в остальные месяцы пожертвования и привлечение целевых средств — 3,5 млн руб., рассказал РБК пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.

Ранее Российский Красный Крест сообщил, что гуманитарную помощь — предметы гигиены и первой необходимости, продукты и одежду — с 18 февраля 2022 года получили более 396 тыс. человек.

18 февраля 2022 года началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в российские регионы. 21 февраля, за три дня до начала военной операции на Украине, Россия признала независимость этих республик, а в сентябре они присоединились к России по итогам референдумов.

На заседании коллегии МВД министр Владимир Колокольцев заявил, что с момента проведения референдумов о присоединении к России за российскими паспортами обратились 800 тыс. человек. Сейчас каждый день поступает более 17 тыс. заявок, отметил министр.

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Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Любовь Порываева Любовь Порываева
беженцы благотворительность помощь НКО Военная операция на Украине
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