Красный Крест назвал число получивших помощь с начала военной операции

Российский Красный Крест оказал помощь и поддержку 646 тыс. пострадавшим. Предметы первой необходимости, еду, одежду и другую гумпомощь получили более 400 тыс., а выплаты — еще 68 тыс. человек

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С 18 февраля 2022 года гуманитарную помощь от Российского Красного Креста — предметы гигиены и первой необходимости, продукты и одежду — получили более 396 тыс. пострадавших от украинского кризиса, говорится в сообщении организации, поступившем в РБК. Более 68 тыс. человек получили выплаты в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Всего помощь и поддержку организация оказала 646 тыс. человек.

18 февраля 2022 года началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в российские регионы. 21 февраля, за три дня до начала военной операции на Украине, Россия признала независимость этих республик, а в сентябре присоединила их по итогам референдумов. Это решение не признают большинство стран, Москва считает вопрос территориальной принадлежности этих территорий закрытым.

Как сообщили в РКК, за год работы единой горячей линии на нее обратились свыше 65,6 тыс. человек. Им оказали первую психологическую помощь, юридическую консультацию и помощь в воссоединении семей. Всего специалисты РКК вместе с Международным комитетом Красного Креста и Центральным агентством по розыску нашли 105 человек.

С момента открытия в Белгородской области мобильного пункта для переселенцев и беженцев из Донбасса помощь в нем получили 3,6 тыс. человек. В марте организация планирует запустить аналогичный пункт в Ростовской области.

«Мы аккумулировали все наши ресурсы, чтобы не единоразово помочь людям, а погрузиться в их проблемы, выявить потребности, помочь социализироваться в новых условиях, понять, как и чем еще мы можем быть полезны. Мы увидели большой спрос на психологическую поддержку и в текущем году намерены усилить это направление», — сообщил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

В ноябре 2022 года глава российской секции бюро Центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста Анастасия Кушлейко сообщила РБК, что было получено более 5 тыс. заявок на поиск людей, пропавших с начала украинского конфликта. Она также заявила, что на тот момент у МККК не было доступа к тысячам военнопленных по обе стороны украинского конфликта, а он необходим, чтобы оценить условия содержания, обращения на предмет соответствия Женевским конвенциям и их нужды.