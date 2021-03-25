Австрия выдала России обвиняемого в хищении экс-чиновника

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 76,17 (+0,02) Инвестиции, 12:18
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 89,98 (-0,07) Инвестиции, 12:18
Кремль отказался загадывать об участии Путина в «Бессмертном полку» Политика, 13:16 Москва заявила о намерении спасти отношения с США от «падения в пропасть» Политика, 13:11 Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 13:11 Кремль вспомнил о попытках «насильственного демократизаторства» России Политика, 13:08 Hyundai Santa Fe получил в России самую дорогую версию Авто, 13:08 Песков заявил об отсутствии побочных эффектов у Путина после вакцинации Общество, 13:07 Россияне назвали главные минусы удаленной работы из дома Недвижимость, 13:05 СБУ провела обыски в офисах движения Медведчука Политика, 13:04 Трейдеры потеряли свыше $2 млрд за сутки на падении курса биткоина Крипто, 12:54 Игрока «Рубина» признали автором лучшего гола месяца в чемпионате России Спорт, 12:50 Большунов стал одним из самых проверяемых на допинг лыжников в сезоне Спорт, 12:48 В Японии стартовала эстафета Олимпийского огня. Видео Общество, 12:43 Чего не хватает российским продуктовым магазинам РБК и Русский продукт, 12:42 Шесть способов преодолеть «инновационный» саботаж сотрудников Pro, 12:40
Общество ,  
0 

Австрия выдала России обвиняемого в хищении экс-чиновника

Австрия выдала России Бориса Мазо. Генпрокуратура добивалась выдачи бывшего чиновника более двух лет. В России он проходит по делу о хищениях в Минкультуры на сумму более 900 млн руб.
Борис Мазо (в центре)
Борис Мазо (в центре) (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Бывший директор департамента управления имущества Минкультуры Борис Мазо, который является фигурантом двух уголовных дел в России, будет доставлен в Россию, говорится в поступившем в РБК сообщении Генпрокуратуры. Одно из уголовных дел, по которому проходит Мазо, известно как дело реставраторов.

«В сопровождении спецконвоя Борис Мазо будет доставлен в Москву», — говорится в сообщении. Информагентства сообщили, что его привезут сегодня.

Генпрокуратура добивалась экстрадиции Мазо из Австрии с конца 2018 года. В России бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2015 году организованная группа под руководством бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, в которую входили Мазо и глава строительной ГК «Роспан» Никита Колесников, похитили более 916 млн руб., выделенных из бюджета на строительство комплекса зданий и фондохранилища для Эрмитажа.

Помимо этого, следствие считает Мазо причастным к отмыванию денег (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) и созданию преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК). По информации СК, в 2015–2016 годах участники организованной группы ввели в легальный оборот 800 млн руб. похищенных средств, часть из которых они впоследствии обналичили.

Обвиняемый в хищениях экс-чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии
Общество
Борис Мазо

В Австрии Мазо задержали в ноябре 2019 года. Там его заподозрили в отмывании денег, незаконно полученных в России, путем покупки недвижимости в Марбелье за €4 млн. Позже экс-чиновника отпустили под залог.

В том же месяце Мазо попросил убежища в Австрии. Как сообщил адвокат, бывший чиновник утверждает, что целью возбуждения уголовного дела против него была попытка не допустить переназначения министром культуры Владимира Мединского при формировании нового правительства в мае 2018 года. Мазо также утверждал, что приобрел недвижимость в Испании за полгода до выделения средств на строительство фондохранилища, в хищении которых его обвиняют.

Читайте на РБК Pro
«Увольняйте стремительно!»: десять армейских истин от президента Levi’s Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги На чем поймать нечистого на руку финансового директора Кевин О’Лири: «Ты должен быть готов уволить собственную мать»

Австрийский суд согласился выдать Мазо России еще в ноябре 2020 года, однако тогда решение обжаловали власти Испании, которые также добивались экстрадиции бывшего чиновника.

Авторы
Андрей Гатинский, Виктория Полякова Виктория Полякова
«дело реставраторов» экстрадиция Минкультуры Австрия
Материалы по теме
Суд в Вене арестовал экс-чиновника Минкультуры Мазо для выдачи России
Общество
Обвиняемый в хищениях экс-чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии
Общество
Задержанного в Австрии экс-чиновника Минкультуры выпустили под залог
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter