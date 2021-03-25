Австрия выдала России обвиняемого в хищении экс-чиновника

Австрия выдала России Бориса Мазо. Генпрокуратура добивалась выдачи бывшего чиновника более двух лет. В России он проходит по делу о хищениях в Минкультуры на сумму более 900 млн руб.

Борис Мазо (в центре) (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Бывший директор департамента управления имущества Минкультуры Борис Мазо, который является фигурантом двух уголовных дел в России, будет доставлен в Россию, говорится в поступившем в РБК сообщении Генпрокуратуры. Одно из уголовных дел, по которому проходит Мазо, известно как дело реставраторов.

«В сопровождении спецконвоя Борис Мазо будет доставлен в Москву», — говорится в сообщении. Информагентства сообщили, что его привезут сегодня.

Генпрокуратура добивалась экстрадиции Мазо из Австрии с конца 2018 года. В России бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2015 году организованная группа под руководством бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, в которую входили Мазо и глава строительной ГК «Роспан» Никита Колесников, похитили более 916 млн руб., выделенных из бюджета на строительство комплекса зданий и фондохранилища для Эрмитажа.

Помимо этого, следствие считает Мазо причастным к отмыванию денег (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) и созданию преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК). По информации СК, в 2015–2016 годах участники организованной группы ввели в легальный оборот 800 млн руб. похищенных средств, часть из которых они впоследствии обналичили.