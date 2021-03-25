В России начали промышленное производство третьей вакцины от коронавируса

Вакцину «КовиВак» зарегистрировали третьей, в конце февраля. За год планируется произвести примерно 10 млн доз препарата

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Центр имени Чумакова запустил промышленное производство вакцины от коронавируса «КовиВак». Запуск производства прошел в присутствии главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

«КовиВак» выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. В год центр Чумакова планирует производить до 10 млн доз вакцины. В ближайшее время препарат должен поступить в гражданский оборот и появится в регионах страны.

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала 18 января. В стране зарегистрировано три отечественных препарата: «Спутник V», созданный в Центре им. Гамалеи, пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» производства новосибирской компании «Вектор» и «КовиВак», разработанная Центром им. Чумакова. Последняя получила регистрацию 20 февраля. Премьер-министр Михаил Мишустин на момент регистрации говорил, что к середине марта первые 120 тыс. доз будут запущены в гражданский оборот. Позднее вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что поставки начнутся 28 марта.

В Минздраве предупреждали, что «КовиВак» следует использовать с осторожностью при заболеваниях печени, почек, заболеваниях ЦНС, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ и других. Вакцина вводится исключительно внутримышечно и используется только для людей, старше 18 лет. Среди основных противопоказаний препарата: серьезная поствакцинальная реакция или осложнение на любую предыдущую вакцинацию; тяжелая аллергия, проявляющаяся в виде анафилактического шока; беременность и период грудного вскармливания.

Суть действия вакцины «КовиВак» заключается в том, что она имитирует природный процесс борьбы организма с вирусом в целом, а не только блокирует его S-белок, рассказывал замгендиректора центра Чумакова Константин Чернов. «В отличие от синтетических или векторных вакцин мы берем вакцинный штамм, нарабатываем его в промышленных количествах, после чего химически инактивируем его. «Мертвые» вирусные частицы, которые содержатся в вакцине, уже не в состоянии нанести организму человека никакого вреда, но в состоянии вызвать у него развитие иммунитета», — объяснял он.