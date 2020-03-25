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Пандемия коронавируса ,  
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Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тыс. человек

Коронавирусом заразились почти 460 тыс. человек. Испания обошла Китай по числу жертв пандемии
Фото: Emanuele Cremaschi / Getty Images

Жертвами коронавирусной инфекции во всем мире стали более 20 тыс. человек. Такие данные опубликовал Университет Джона Хопкинса на основе информации, которую предоставляют системы здравоохранения разных стран.

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По состоянию на 22:15 мск от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 20 550 человек. Больше всего жертв заболевания зафиксировано в Италии — 7503. По данным Corriere della Sera, только за последние сутки в этой стране умерли 683 человека. Очагом эпидемии остаются регионы Ломбардия и Эмилия Романья. Во всем мире новым коронавирусом заразились почти 460 тыс. человек.

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Испания вышла на второе место по числу жертв пандемии. Там умерли более 3,4 тыс. человек. Наихудшая ситуация в Мадриде и Каталонии, на которые приходится большинство инфицированных и скончавшихся.

На третье место переместился Китай, где и были зафиксированы первые случаи заражения в конце прошлого года. В стране умер 3281 человек, причем за последние сутки были зафиксированы четыре смертельных случая.

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Более ста человек за сутки умерли в США, Иране и Франции.

В России зарегистрировали 658 случаев заражения новым коронавирусом, из которых 410 человек — в Москве.

Автор: Артем Филипенок
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