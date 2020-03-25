В Италии за сутки от коронавируса умерли 638 человек

Италия, город Сериате (Фото: Beppe Bedolis / Ropi / Global Look Press)

Жертвами коронавирусной инфекции в Италии за сутки стали 638 человек, сообщили на пресс-конференции Департамента гражданской защиты, передает итальянский телеканал Rai News.

Число летальных исходов заболевания в стране снизилось по сравнению с предыдущим днем. 24 марта здесь умерли 743 заболевших.

Начальник Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли может сам оказаться зараженным коронавирусной инфекцией. Утром 25 марта он почувствовал подозрительные симптомы и сейчас ожидает результатов теста, сообщают журналисты.

В Италии на 25 марта коронавирусом нового типа заболели всего 74 386 человек. Из них 9362 заболевших вылечились. В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 3489 пациентов с тяжелыми случаями инфекции.