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В Москве от коронавируса вылечили 15 человек

Фото: Андрей Любимов / РБК

Из столичной больницы выписали еще одного переболевшего коронавирусной инфекцией, сообщил московский оперштаб по борьбе с пандемией в своем Telegram.

«Пациент здоров и находится в хорошем состоянии», — уточняется в сообщении.

Таким образом, число выздоровевших в Москве выросло до 15 человек.

В столице на 25 марта COVID-19 заболели 410 человек, это наибольшее число среди всех регионов. Всего в России зарегистрировали 163 новых случая за сутки, количество зараженных возросло до 658 человек.

Роспотребнадзор заявил 25 марта, что новые случаи связаны с возвращением россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Президент России Владимир Путин выступил 25 марта с обращением к гражданам России, в котором указал новые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа. Путин объявил следующую неделю, с 30 марта по 5 апреля, нерабочей с сохранением заработной платы. Мера не коснется работников структур жизнеобеспечения, в том числе сотрудников аптек, транспорта, банков и государственных служащих. Длинные выходные должны снизить скорость распространения болезни.

Теги: коронавирус, москва, оперативный штаб
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