В Москве от коронавируса вылечили 15 человек

Фото: Андрей Любимов / РБК

Из столичной больницы выписали еще одного переболевшего коронавирусной инфекцией, сообщил московский оперштаб по борьбе с пандемией в своем Telegram.

«Пациент здоров и находится в хорошем состоянии», — уточняется в сообщении.

Таким образом, число выздоровевших в Москве выросло до 15 человек.

В столице на 25 марта COVID-19 заболели 410 человек, это наибольшее число среди всех регионов. Всего в России зарегистрировали 163 новых случая за сутки, количество зараженных возросло до 658 человек.

Роспотребнадзор заявил 25 марта, что новые случаи связаны с возвращением россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.