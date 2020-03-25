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На Кубани разбился учебно-боевой самолет

Как сообщили в Минобороны, на борту самолета был только летчик-курсант, он погиб. Авария произошла во время тренировочного полета
Самолет L-39 (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

В Краснодарском крае разбился военный учебно-тренировочный самолет L-39, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. По данным ведомства, он потерпел крушение во время планового тренировочного полета.

На борту самолета был курсант четвертого курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, рассказали в ведомстве. По предварительным данным, он погиб.

Ведомство добавило, что «полет выполнялся без боекомплекта». Причину аварии там не уточнили.

Крушение произошло в районе станицы Дмитриевской, сообщают информагентства ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах. По данным ТАСС и Telegram-канала 112, самолет принадлежал Тихорецкому филиалу Краснодарского летного училища. РБК направил запрос в администрацию училища, а также в группу информационного обеспечения Космических войск ВКС России.

«Мы не комментируем данную информацию», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РБК обратился за комментарием в администрацию губернатора Краснодарского края.

В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28
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L-39 (Aero L-39 Albatros) — одномоторный двухместный самолет, разработанный чешской фирмой Aero Vodochody. Он предназначен для обучения курсантов технике пилотирования, элементам боевого применения, связанных с перехватом воздушных целей визуально, действиям по наземным целям и тренировки летного состава училищ и строевых частей.

В декабре прошлого года на Кубани потерпел крушение военный вертолет Ми-28. В результате аварии погибли двое пилотов. По данным Минобороны, они выполняли учебно-тренировочный полет в сложных погодных условиях. По данным источника «РИА Новости» в силовых структурах, вертолет мог разбиться из-за ошибки пилота или технической неисправности.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Любовь Порываева, Артем Афонский, Алена Прохоренко
Теги: Краснодарский край, самолет
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