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СМИ назвали возможные причины крушения Ми-28 на Кубани

Причиной крушения Ми-28 в Краснодарском крае мог быть сильный туман, из-за чего вертолет зацепил землю и совершил жесткую посадку, сообщил источник ТАСС в экстренных службах региона.

Согласно основным версиям, самолет мог разбиться из-за ошибки пилота или технической неисправности, сказал собеседник «РИА Новости» в силовых структурах.

Общество
Минобороны сообщило подробности крушения вертолета в Краснодарском крае

Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани около 23:00 мск 11 декабря, командир и второй пилот погибли. По информации Минобороны, они выполняли учебно-тренировочный полет в сложных погодных условиях. Как сообщал источник ТАСС в экстренных службах, личности погибших удалось установить: они были «опытными пилотами». На место аварии около аэродрома Кореновск выехала комиссия Главного командования ВКС.
 

Теги: вертолет, Краснодарский край, крушение
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