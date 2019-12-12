Власти назвали имена погибших при крушении Ми-28 на Кубани пилотов

В результате крушения военного самолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко. Об этом говорится в телеграмме губернатора края Вениамина Кондратьева, направленной командиру вертолетного полка, в подчинении которого находились погибшие.

Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших, а также командиру полка Евгению Суходольскому. Он назвал погибших Склянкина и Кушниренко «профессионалами своего дела, верными присяге и воинскому долгу».

Военный вертолет Ми-28 потерпел крушение 11 декабря около 23:00 в районе аэродрома Кореновск на Кубани. По данным Минобороны, пилоты выполняли учебно-тренировочный полет в сложных погодных условиях. Как утверждает источник ТАСС в экстренных службах, из-за сильного тумана вертолет зацепил землю и совершил жесткую посадку. В то же время собеседник «РИА Новости» сообщал, что причиной крушения могли стать техническая неисправность вертолета или человеческий фактор. СК по факту крушения вертолета завел дело о нарушении правил полетов и подготовке к ним.

На месте крушения были найдены бортовые самописцы — устройство регистрации параметров полета и речевой самописец. Их доставят для расшифровки в научно-исследовательский институт Минобороны в Люберцах. Полученная из них информация должна помочь установить полную картину крушения.