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СМИ узнали о переезде Елизаветы II из Букингемского дворца из-за COVID-19

Елизавета II (Фото: Pool / Zuma / Global Look Press)

Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники в окружении королевской семьи.

Собеседник газеты уточнил, что 12 марта Елизавету II уже перевезли из официальной лондонской резиденции в Виндзорский замок. Если число зараженных коронавирусом в Великобритании будет расти, Елизавету II и ее супруга принца Филипа могут разместить на карантин в Сандрингемском дворце в Норфолке, указывает издание.

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Материал дополняется.

Теги: Великобриатния, коронавирус, королева
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