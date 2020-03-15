Вирус из Китая , 15 мар, 15:48
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СМИ узнали о переезде Елизаветы II из Букингемского дворца из-за COVID-19
Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники в окружении королевской семьи.
Собеседник газеты уточнил, что 12 марта Елизавету II уже перевезли из официальной лондонской резиденции в Виндзорский замок. Если число зараженных коронавирусом в Великобритании будет расти, Елизавету II и ее супруга принца Филипа могут разместить на карантин в Сандрингемском дворце в Норфолке, указывает издание.
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