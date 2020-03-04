Елизавета II впервые более чем за 50 лет вручила награды в перчатках

Елизавета II (слева) (Фото: Dominic Lipinski / PA / AP)

Елизавета II появилась на публике в длинных белых перчатках во время церемонии вручения королевских знаков отличия в Букингемском дворце 3 марта. Это не соответствует обычному виду королевы при награждении. Таблоиды The Sun и Daily Mirror указали, что перчатки могут служить защитой от коронавируса. Как отметил Daily Mirror, в последний раз королева надевала перчатки на этом событии в 1954 году.

Пресс-служба Букингемского дворца отказалась прокомментировать, связаны ли перчатки с коронавирусом, однако сообщила, что «сотрудники королевы и дворца будут следовать советам правительства».

На 4 марта в Великобритании зарегистрирован 51 случай заражения вирусом COVID-19, по официальной статистике британского Министерства здравоохранения. Министр здравоохранения Мэттью Хэнкок сказал, что угроза для Великобритании становится все более серьезной, но заявил, что правительство и служба здравоохранения хорошо подготовлены.

Всего в мире коронавирусом на 4 марта заражено более 92 тыс. человек, скончалось более 3 тыс. Вирус распространился на территории 72 стран за пределами Китая.