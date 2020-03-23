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Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

По словам медика, такие ситуации демонстрируют готовность систем здравоохранения и самих людей к подобным вызовам. Рошаль также призвал не «нагнетать атмосферу» из-за заболевания
Леонид Рошаль (Фото: Global Look Press)

Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».

По его словам, ситуация с коронавирусом также является проверкой готовности всего человечества к подобным вызовам.

Он призвал «не бояться и не нагнетать атмосферу». По словам Рошаля, способность нового типа коронавируса передаваться от зараженных людей здоровым во многом уступает другим инфекциям, а смертность намного меньше, чем от многих других вирусов.

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Врач также напомнил, что региональная медицина нуждается в развитии, так как сейчас многих больных после катастроф и чрезвычайных происшествий везут в Москву, и если столица по каким-либо причинам не сможет принимать больных, то вопрос о лечении таких пациентов останется открытым.

Всего в мире, по данным South China Morning Post, сейчас заразилось 339,5 тыс. человек, умерло 15,2 тыс.

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11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию с коронавирусом пандемией. Первоначальным очагом распространения заболевания был Китай, где впервые были выявлены случаи заражения, однако затем центром пандемии стала Европа. В частности, Италия обошла КНР по количеству умерших: по последним данным ВОЗ (на 21 марта), в Италии умерли 4 827 человек, в Китае — 3 267.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Рошаль
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