Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

По словам медика, такие ситуации демонстрируют готовность систем здравоохранения и самих людей к подобным вызовам. Рошаль также призвал не «нагнетать атмосферу» из-за заболевания

Леонид Рошаль (Фото: Global Look Press)

Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».

По его словам, ситуация с коронавирусом также является проверкой готовности всего человечества к подобным вызовам.

Он призвал «не бояться и не нагнетать атмосферу». По словам Рошаля, способность нового типа коронавируса передаваться от зараженных людей здоровым во многом уступает другим инфекциям, а смертность намного меньше, чем от многих других вирусов.

Врач также напомнил, что региональная медицина нуждается в развитии, так как сейчас многих больных после катастроф и чрезвычайных происшествий везут в Москву, и если столица по каким-либо причинам не сможет принимать больных, то вопрос о лечении таких пациентов останется открытым.