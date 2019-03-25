Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах

Члены комиссии, созданной после того, как сенаторы отклонили принятый Госдумой закон о запрете хостелов в жилых домах, не смогли договориться о дате вступления документа в силу. К обсуждению вернутся 27 марта

Фото: Александр Зеликов / ТАСС

Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.

Итоговое решение не принято, сообщили ТАСС в аппарате думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Собеседник агентства добавил, что к обсуждению вопроса решено вернуться 27 марта.

Закон о внесении в Жилищный кодекс РФ поправки, запрещающей использовать жилые помещения в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг, был принят Госдумой 6 марта 2019 года. Однако 13 марта Совет Федерации отклонил закон. Сенаторов не устроило, что документ должен был вступить в силу уже 24 марта, и они предложили продлить переходный период до 1 января 2020 года.

«Нужно дать возможность закрыть договор аренды, закрыть бизнес, уволить людей. Человек взял кредит, оформил аренду помещения, ну дайте ему закрыть бизнес к 2020 году, мы же не рейдеры», — объяснила позицию Совфеда его глава Валентина Матвиенко.