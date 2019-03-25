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Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах
Члены комиссии, созданной после того, как сенаторы отклонили принятый Госдумой закон о запрете хостелов в жилых домах, не смогли договориться о дате вступления документа в силу. К обсуждению вернутся 27 марта
Фото: Александр Зеликов / ТАСС

Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.

Итоговое решение не принято, сообщили ТАСС в аппарате думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Собеседник агентства добавил, что к обсуждению вопроса решено вернуться 27 марта.

Закон о внесении в Жилищный кодекс РФ поправки, запрещающей использовать жилые помещения в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг, был принят Госдумой 6 марта 2019 года. Однако 13 марта Совет Федерации отклонил закон. Сенаторов не устроило, что документ должен был вступить в силу уже 24 марта, и они предложили продлить переходный период до 1 января 2020 года.

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«Нужно дать возможность закрыть договор аренды, закрыть бизнес, уволить людей. Человек взял кредит, оформил аренду помещения, ну дайте ему закрыть бизнес к 2020 году, мы же не рейдеры», — объяснила позицию Совфеда его глава Валентина Матвиенко.

После отклонения закона было решено создать согласительную комиссию, которая должна была добиться сближения позиций обеих палат.

Проведенный ВЦИОМом опрос показал, что большинство россиян считают, что хостелы в многоквартирных домах создают неудобства для жильцов. Главными проблемами участники опроса назвали множество посторонних людей (43%) и неприятные шумные компании и непонятный контингент (44%). Большинство россиян (47%) думают: чтобы не было неудобств, необходимо обязать хостелы сделать отдельный вход и звукоизоляцию. Однако 25% опрошенных считают, что такие заведения вообще нужно закрыть.

Автор: Евгений Калюков
Теги: закон о запрете хостелов, хостелы
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