ВЦИОМ выяснил мнение россиян о хостелах в домах

Большинство россиян считает, что хостелы в многоквартирных домах создают неудобства для жителей. Это следует из данных опроса ВЦИОМ, поступившего в РБК.

По данным исследования, с таким мнением выступили 70% респондентов. При этом 80% жителей Москвы и Санкт-Петербурга обеспокоены проблемой хостелов в жилых домах, а также две трети москвичей и петербуржцев поддержали полный их запрет на жилых этажах многоквартирных домов.

Главными проблемами стали большое количество посторонних людей (43%), и неприятные, шумные компании и непонятный контингент (44%). Большинство россиян (47%) полагают, чтобы не было неудобств, необходимо обязать хостелы сделать отдельный вход и шумоизоляцию. Однако 25% опрошенных считают, что их вообще нужно закрыть.

О рассмотрении в Госдуме законопроекта, который запретит хостелы в жилых домах, знали 41% респондентов. При этом 55% опрошенных его одобрили. Среди москвичей и петербуржцев этот запрет получил одобрение у 66% респондентов. Еще 77% россиян выразили несогласие с открытием хостела в их доме.