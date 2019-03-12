Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах

Врио главы Петербурга Беглов рассказал Матвиенко об обращениях со стороны бизнеса. Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели

Александр Беглов (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Предприниматели Санкт-Петербурга обеспокоены принятым Госдумой законом, запрещающим размещать хостелы в многоквартирных домах, сказал врио главы города Александр Беглов главе Совета Федерации Валентине Матвиенко, сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Беглов сказал, что ему поступило «большое количество» обращений, в которых предприниматели указали, что «безотлагательное вступление закона в силу потребует существенной реорганизации бизнеса и в конечном итоге приведет к потере рабочих мест в этой сфере».

Развитие туристского потенциала имеет ключевое значение для города, отметил врио главы Петербурга. В связи с этим он попросил Матвиенко отложить срок вступления закона в силу. В противном случае может сформироваться теневой рынок гостиничных услуг, следует из слов Беглова.

Матвиенко пообещала учесть мнение руководства и бизнеса города при рассмотрении закона.

За то, чтобы увеличить переходный период до вступления закона в полную силу, ранее выступил комитет Совфеда по социальной политике. «Мы концептуально поддерживаем закон, но у нас других формулировок быть не может, кроме как отклонить документ с созданием согласительной комиссии для увеличения срока переходного периода перед вступлением закона в силу», — сказал глава комитета сенатор Валерий Рязанский.