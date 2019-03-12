Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах

Предприниматели Санкт-Петербурга обеспокоены принятым Госдумой законом, запрещающим размещать хостелы в многоквартирных домах, сказал врио главы города Александр Беглов главе Совета Федерации Валентине Матвиенко, сообщила пресс-служба администрации Петербурга.
Беглов сказал, что ему поступило «большое количество» обращений, в которых предприниматели указали, что «безотлагательное вступление закона в силу потребует существенной реорганизации бизнеса и в конечном итоге приведет к потере рабочих мест в этой сфере».
Развитие туристского потенциала имеет ключевое значение для города, отметил врио главы Петербурга. В связи с этим он попросил Матвиенко отложить срок вступления закона в силу. В противном случае может сформироваться теневой рынок гостиничных услуг, следует из слов Беглова.
Матвиенко пообещала учесть мнение руководства и бизнеса города при рассмотрении закона.
За то, чтобы увеличить переходный период до вступления закона в полную силу, ранее выступил комитет Совфеда по социальной политике. «Мы концептуально поддерживаем закон, но у нас других формулировок быть не может, кроме как отклонить документ с созданием согласительной комиссии для увеличения срока переходного периода перед вступлением закона в силу», — сказал глава комитета сенатор Валерий Рязанский.