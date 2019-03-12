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Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Врио главы Петербурга Беглов рассказал Матвиенко об обращениях со стороны бизнеса. Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели
Александр Беглов (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Предприниматели Санкт-Петербурга обеспокоены принятым Госдумой законом, запрещающим размещать хостелы в многоквартирных домах, сказал врио главы города Александр Беглов главе Совета Федерации Валентине Матвиенко, сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Беглов сказал, что ему поступило «большое количество» обращений, в которых предприниматели указали, что «безотлагательное вступление закона в силу потребует существенной реорганизации бизнеса и в конечном итоге приведет к потере рабочих мест в этой сфере».

Развитие туристского потенциала имеет ключевое значение для города, отметил врио главы Петербурга. В связи с этим он попросил Матвиенко отложить срок вступления закона в силу. В противном случае может сформироваться теневой рынок гостиничных услуг, следует из слов Беглова.

Матвиенко пообещала учесть мнение руководства и бизнеса города при рассмотрении закона.

За то, чтобы увеличить переходный период до вступления закона в полную силу, ранее выступил комитет Совфеда по социальной политике. «Мы концептуально поддерживаем закон, но у нас других формулировок быть не может, кроме как отклонить документ с созданием согласительной комиссии для увеличения срока переходного периода перед вступлением закона в силу», — сказал глава комитета сенатор Валерий Рязанский.

Бизнес
Госдума запретила размещать хостелы и гостиницы в многоквартирных домах

Госдума приняла закон о поправках в Жилищный кодекс в третьем чтении 6 марта. В нижней палате объяснили, что нововведение «защитит людей, проживающих рядом с хостелами». Для того чтобы предоставлять гостиничные услуги в многоквартирном доме, помещения необходимо будет перевести в нежилой фонд. Однако действующее законодательство допускает это только при условии, что они расположены на первом этаже здания либо над нежилыми помещениями. Кроме того, хостелам придется оборудовать отдельный вход.

В принятом Госдумой тексте закона установлен переходный период сроком в десять дней с момента официального опубликования.

В 2015 году, когда законопроект только начинала рассматривать Госдума, юристы в комментарии РБК отмечали, что перевод помещения из жилого в нежилое — сложный процесс, который требует согласия всех собственников квартир. Пристройка отдельного входа к такому помещению может обойтись в 100 тыс. руб.

По данным Гильдии малых средств размещения, в Москве 40% хостелов расположены в жилых домах, в Петербурге — 80%.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Александр Беглов, Валентина Матвиенко, закон о запрете хостелов
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