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Минфин предложил повысить минимальные цены на игристые вина
Речь идет о повышении минимальной розничной цены до 207 руб. за бутылку. В ведомстве полагают, что это позволит вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию и увеличить поступления в бюджет
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Министерство финансов России выступило за повышение минимальной розничной цены на бутылку игристого вина емкостью 0,75 л до 207 руб. Проект ведомственного приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время минимальная стоимость бутылки игристого при продаже в рознице установлена на уровне 164 руб. Необходимость ее повышение на 43 руб. в Минфине связывают с увеличением ставок акциза и НДС, а также ростом тарифов на электроэнергию и цен на виноград.

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В пояснительной записке к приказу Минфина подчеркивается, что новые минимальные цены (одновременно с розничной предлагается повысить оптовую и отпускную цены до 172 и 143 руб. соответственно) будут отражать текущую ситуацию на отечественном рынке, а их введение будет способствовать защите отечественного производителя и развитию виноградарства и виноделия.

«Повышение минимальных цен на игристые вина (шампанское) позволит создать нормальную конкурентную среду на рынке сбыта, вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию и увеличить поступления в бюджетную систему Российской Федерации», — говорится в документе.

​Согласно действующему законодательству, государство регулирует цены на напитки крепостью более 28%, а также на игристые вина (шампанское). Минимальная стоимость полулитровой бутылки составляет сейчас 205 руб. (в октябре 2018 года Минфин предлагал поднять планку до 215 руб.), коньяка — 371 руб., бренди — 293 руб.

В феврале 2019 года Минфин подготовил проект постановления правительства, который предусматривает возможность введения министерством минимальных цен на любой алкоголь. В начале марта Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции попросил Минфин ввести минимальную розничную цену на пиво, установив ее на уровне не менее 35 руб. за пол-литра.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Минфин, Вино, алкоголь
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