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Политика ,  
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Минфин попробует получить право вводить минимальные цены на весь алкоголь
Сейчас власти устанавливают минимальные цены на алкоголь, крепость которого превышает 28%, госрегулирование цен распространяется на вино и шампанское. Ведомство считает, что этих мер недостаточно для борьбы с контрафактом
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Минфин намерен получить право установить минимальные розничные цены (МРЦ) на любой алкоголь. Соответствующая инициатива содержится в проекте постановления правительства, который размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, установление минимальных цен на алкоголь — это часть целого комплекса мер по борьбе с оборотом нелегальной алкогольной продукции, который позволит создать конкурентоспособную среду на рынке сбыта.

Авторы проекта изменений в действующее законодательство ссылаются на постановление № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», которое в настоящее время устанавливает госрегулирование цен на алкогольную продукцию, содержание этилового спирта в которой превышает 28%, а также на вино и игристое вино (шампанское), произведенное в России или ввезенное на территорию России.

По мнению Минфина, эта мера «не позволяет в полной мере реализовать политику повышения эффективности государственного регулирования, а также комплекс мер по борьбе с нелегальной продукцией на алкогольном рынке».

«Целесообразно внести изменения в постановление <...> в части распространения его действия на этиловый спирт из всех видов сырья (за исключением биоэтанола), алкогольную и спиртосодержащую продукцию», — предложили в финансовом ведомстве.

В инициативе Минфина «есть смысл», считает президент компании «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, но «хочется, чтобы Минфин учитывал не только вопросы по сбору в казну, но и мнение отрасли». По мнению Титова, в случае, если будет вводиться МРЦ на вино, минимальная розничная цена должна быть установлена и на более дешевую продукцию — винные напитки.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз считает инициативу правильной: по его мнению, у Минфина должно быть право оперативно ввести МРЦ на любой алкоголь, «а будет он ее вводить или нет — другой вопрос». Когда в 2010 году были введены МРЦ на водку, это помогло выкинуть из легальной розницы примерно половину нелегальной водки, а от другой половины рынок очистился в 2016 году после введения ЕГАИС.

«Таким образом, сегодня мы имеем на 100% легальный рынок для потребителей в легальной рознице», — указывает Дробиз.

Но на рынке сохраняется проблема с фальсифицированным алкоголем — для борьбы с ним необходимы минимальные розничные цены на всю продукцию, считает он. В то же время Дробиз указывает, что государство рассчитывает МРЦ неправильно, занижая их по сравнению с оптово-розничными наценками на рынке, тем самым создавая лазейку для не очень добросовестных производителей и продавцов.

Вопрос введения минимальной розничной цены актуален только для тех видов алкогольной продукции, где велика доля нелегального рынка, рассказал РБК директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Он отметил, что пиво к такой категории не относится, поэтому введение минимальной розничной цены по этому продукту потребует комплексной и взвешенной оценки.

«Принятие подобного решения будет способствовать уменьшению гибкости в отношении ценового позиционирования и предоставления скидок конечному потребителю, что очень важно в условиях снижения покупательной способности населения и непростой финансовой ситуации в целом», — пояснил он.

Согласно действующим правилам государство устанавливает минимальные цены на водку (205 руб.), коньяк (371 руб.), бренди (293 руб. за бутылку 0,5 л), а также шампанское (164 руб. за бутылку 0,75 л).

Авторы: Анна Трунина, Елена Сухорукова
Теги: Минфин России, алкоголь, минимальная розничная цена
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