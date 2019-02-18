Минфин попробует получить право вводить минимальные цены на весь алкоголь

Сейчас власти устанавливают минимальные цены на алкоголь, крепость которого превышает 28%, госрегулирование цен распространяется на вино и шампанское. Ведомство считает, что этих мер недостаточно для борьбы с контрафактом

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Минфин намерен получить право установить минимальные розничные цены (МРЦ) на любой алкоголь. Соответствующая инициатива содержится в проекте постановления правительства, который размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, установление минимальных цен на алкоголь — это часть целого комплекса мер по борьбе с оборотом нелегальной алкогольной продукции, который позволит создать конкурентоспособную среду на рынке сбыта.

Авторы проекта изменений в действующее законодательство ссылаются на постановление № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», которое в настоящее время устанавливает госрегулирование цен на алкогольную продукцию, содержание этилового спирта в которой превышает 28%, а также на вино и игристое вино (шампанское), произведенное в России или ввезенное на территорию России.

По мнению Минфина, эта мера «не позволяет в полной мере реализовать политику повышения эффективности государственного регулирования, а также комплекс мер по борьбе с нелегальной продукцией на алкогольном рынке».

«Целесообразно внести изменения в постановление <...> в части распространения его действия на этиловый спирт из всех видов сырья (за исключением биоэтанола), алкогольную и спиртосодержащую продукцию», — предложили в финансовом ведомстве.