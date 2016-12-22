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Минфин предложил повысить минимальную цену на водку
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Минфин предложил повысить минимальную цену на водку
Экономика, 17:41
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Минфин предложил повысить минимальную цену на водку
Минфин в первый раз в этом году предлагает повысить минимальную розничную цену на водку крепостью 40 градусов. Ранее в этом году повышалась минимальная стоимость водки крепостью до 40 градусов
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Минфин России предложил в 2019 году повысить минимальную розничную цену на водку крепостью от 37 до 40 градусов до 215 рублей за пол-литра. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, размещенном на сайте.

Ведомство также предложило повысить минимальную розничную цену и на другие крепкие напитки. Например, минимальную розничную цену на коньяк ведомство предложило повысить с 371 рублей до 388 рублей за 0,5 л. Минимальную цену на бренди Минфин предлагает повысить с 293 до 307 руб. за 0,5 л.

В последний раз минимальная стоимость водки повышалась в мае 2017 года: со 190 рублей до 205 руб. Минимальная цена водки крепостью меньше 40 градусов устанавливается отдельно. Так, водка крепостью от 37 до 38 градусов продавалась по цене от 196 руб., а водка крепостью от 38 до 39 градусов — от 201 руб. Но затем Минфин решил поднять минимальную стоимость менее крепкой водки до обычной: в августе минимальная цена водки любой крепости была повышена до 205 руб.

В ведомстве повышение минимальной розничной цены объясняли необходимостью ее индексации на уровень инфляции. «МРЦ периодически пересматривается и индексируется на уровень инфляции — это стандартная процедура. Речь не идет о значительном росте цены. Документом предусмотрено увеличение МРЦ в рамках инфляции, всего порядка на 4,5%», — приводит «Интерфакс» сообщение Минфина.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Минфин , Водка
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