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Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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Минфин попросили установить минимальную цену на пиво
Минимальная цена на пиво в рознице должна быть не менее 35 руб. за 0,5 л, считают в союзе производителей. В Минфине инициативу поддерживают, но считают необходимым провести дополнительные расчеты
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции направил в Минфин предложение установить минимальную розничную цену (МРЦ) за 0,5 л пива на уровне не менее 35 руб., пишет газета «Известия» со ссылкой на представителя союза.

Сейчас 0,5 л пива стоит в среднем 50–60 руб., минимальная стоимость составляет 30 руб., приводит издание данные ретейлеров. Дешевизна может говорить о том, что у производителя низкие требования к сырью и технологиям, заявил представитель союза. По его словам, около 10% представленного на рынке пива приходится на долю нелегальной, некачественной и фальсифицированной продукции. Введение МРЦ поможет избавиться от таких напитков, утверждает представитель союза производителей.

Политика
Минфин попробует получить право вводить минимальные цены на весь алкоголь

Заместитель главы Минфина Илья Трунин заявил газете, что установление МРЦ «имеет смысл только с точки зрения ограничения доступности алкоголя» и не может использоваться для легализации рынка или же иных целей.

«Сейчас преждевременно начинать обсуждать уровень минимальной розничной цены, без проведения детальных расчетов МРЦ вводить нельзя», — добавил руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. Министерство «в целом за» введение минимальной розничной цены, в случае если будет отлажено администрирование этого процесса, уточнил он. По словам Сазанова, МРЦ может быть одним из инструментов борьбы с производителями, которые не платят акцизов.

Бизнес
Роскачество назвало лучшее светлое пиво

Ранее Минфин подготовил проект постановления правительства, который предусматривает возможность введения министерством МРЦ на любой алкоголь. Согласно действующему законодательству государство регулирует цены на напитки крепостью более 28%, а также на вино и шампанское. Так, минимальная стоимость 0,5 л водки составляет 205 руб., коньяка — 371 руб., бренди — 293 руб., а 0,75 л шампанского — 164 руб.

В Минфине считают, что существующие меры «не позволяют в полной мере реализовать политику повышения эффективности государственного регулирования, а также комплекс мер по борьбе с нелегальной продукцией на алкогольном рынке».

Автор: Константин Нагаев
Теги: пиво, минимальная цена, Минфин
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