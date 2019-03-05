Минфин попросили установить минимальную цену на пиво

Минимальная цена на пиво в рознице должна быть не менее 35 руб. за 0,5 л, считают в союзе производителей. В Минфине инициативу поддерживают, но считают необходимым провести дополнительные расчеты

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции направил в Минфин предложение установить минимальную розничную цену (МРЦ) за 0,5 л пива на уровне не менее 35 руб., пишет газета «Известия» со ссылкой на представителя союза.

Сейчас 0,5 л пива стоит в среднем 50–60 руб., минимальная стоимость составляет 30 руб., приводит издание данные ретейлеров. Дешевизна может говорить о том, что у производителя низкие требования к сырью и технологиям, заявил представитель союза. По его словам, около 10% представленного на рынке пива приходится на долю нелегальной, некачественной и фальсифицированной продукции. Введение МРЦ поможет избавиться от таких напитков, утверждает представитель союза производителей.

Заместитель главы Минфина Илья Трунин заявил газете, что установление МРЦ «имеет смысл только с точки зрения ограничения доступности алкоголя» и не может использоваться для легализации рынка или же иных целей.

«Сейчас преждевременно начинать обсуждать уровень минимальной розничной цены, без проведения детальных расчетов МРЦ вводить нельзя», — добавил руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. Министерство «в целом за» введение минимальной розничной цены, в случае если будет отлажено администрирование этого процесса, уточнил он. По словам Сазанова, МРЦ может быть одним из инструментов борьбы с производителями, которые не платят акцизов.