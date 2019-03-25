Власти Турции анонсировали въезд россиян по внутренним паспортам

Власти Турции и России обсуждают возможность открытия для россиян въезда в Турцию по внутренним российским паспортам. Ранее 2019 год был объявлен перекрестным российско-турецким Годом культуры и туризма

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Одной из тем обсуждения на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым, который должен прибыть в Анталью 28 марта, станет открытие для российских туристов возможности въезжать в Турцию по внутренним паспортам. «Мы детально обсудим этот вопрос», — заявил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Граждане России смогут приезжать в нашу страну по внутренним паспортам, мы начали переговоры, чтобы проложить им путь», — цитирует Чавушоглу турецкая газета Milliyet.

Агентство Anadolu уточняет, что речь идет о переходе на взаимные посещения по внутренним удостоверениям личности.

По словам Чавушоглу, переговоры продолжатся 8 апреля в Москве, где турецкая делегация примет участие в заседании Совета сотрудничества Турция — Россия высокого уровня и открытии перекрестного Года культуры и туризма. В тот же день с визитом в Москву должен прибыть и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.