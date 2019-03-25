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Власти Турции анонсировали въезд россиян по внутренним паспортам
Власти Турции и России обсуждают возможность открытия для россиян въезда в Турцию по внутренним российским паспортам. Ранее 2019 год был объявлен перекрестным российско-турецким Годом культуры и туризма
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Одной из тем обсуждения на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым, который должен прибыть в Анталью 28 марта, станет открытие для российских туристов возможности въезжать в Турцию по внутренним паспортам. «Мы детально обсудим этот вопрос», — заявил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Граждане России смогут приезжать в нашу страну по внутренним паспортам, мы начали переговоры, чтобы проложить им путь», — цитирует Чавушоглу турецкая газета Milliyet.

Агентство Anadolu уточняет, что речь идет о переходе на взаимные посещения по внутренним удостоверениям личности.

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По словам Чавушоглу, переговоры продолжатся 8 апреля в Москве, где турецкая делегация примет участие в заседании Совета сотрудничества Турция — Россия высокого уровня и открытии перекрестного Года культуры и туризма. В тот же день с визитом в Москву должен прибыть и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

2019 год объявлен перекрестным российско-турецким Годом культуры и туризма, старт которому, как ожидается, будет дан 8 апреля 2019 года. На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 8 апреля в Москве пройдет встреча Эрдогана и Путина, которые проведут заседание Совета сотрудничества высшего уровня России и Турции.

По действующим правилам граждане России могут въезжать в Турцию при наличии у них загранпаспорта, турецкая виза не требуется, если срок пребывания в стране не превышает 60 дней. При этом срок действия загранпаспорта на момент въезда должен составлять не менее 120 дней. По данным Министерства культуры и туризма Турции, в 2018 году страну посетили 5,964 млн россиян, что на 15,1% превышает показатель 2017 года. Судя по статистике, россияне приезжают в Турцию чаще граждан всех остальных стран.

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Турция может стать пятой международно признанной страной мира, в которую россиянам разрешено будет въезжать по внутрироссийским паспортам. В настоящее время граждане России могут въезжать по ним в Армению (только при прибытии в страну самолетом), Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Кроме того, по внутреннему российскому паспорту можно въехать на территорию Абхазии и Южной Осетии, которые власти Россию признают самостоятельными государствами.

​В 2017 году Чавушоглу говорил, что в аэропортах Турции уже идет установка оборудования, необходимого для идентификации прибывающих в страну российских туристов по внутренним российским паспортам.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Турция, Мевлют Чавушоглу, безвизовые поездки
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