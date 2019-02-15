МЭР запустит маркетплейс для продажи туров с электронной визой в Россию

Минэкономразвития разработает платформу, через которую иностранцы смогут купить тур в Россию и получить электронную визу. Привязка визы к туру позволит отслеживать туриста во время поездки

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Минэкономразвития работает над созданием электронной платформы, через которую иностранцы смогут купить тур и получить электронную визу в Россию. Об этом сообщил замминистра экономического развития Сергей Галкин на деловом завтраке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, передает корреспондент РБК.

Предполагается, что иностранец, покупающий через эту электронную платформу комплексный пакет туруслуг сможет получить электронную визу для краткосрочной поездки в Россию на 3–8 дней, сказал Галкин. На первом этапе туристы получат возможность въехать по электронной визе в Москву и Санкт-Петербург.

«Наша задача применительно к продукту на маркетплейсе — это обеспечить впечатление. Чтобы каждый день, проведенный в поездке, был наполнен эмоциями и комфортными сервисами, такими как музеи, мероприятия, питание, транспортная карта и многое другое, которые заставят человека не только в последующем вернуться, но и стать проводником изменений стереотипов о России. Возможность получения электронной визы для въезда в Москву или Санкт-Петербург будет в этом случае той самой уникальной изюминкой платформы», — считает Галкин.

Оплаченный турпакет с транспортом и туристической программой на каждый день будут важным аргументом при обосновании электронной визы, потому что позволит идентифицировать туриста во время всего срока поездки, подчеркнул замглавы Минэкономразвития. Чтобы не дезориентировать туристов, на платформе не должно быть «огромного числа предложений турпакетов» — они должны быть уникальны и точно рассчитаны на целевую аудиторию, добавил Галкин. Помимо Минэкономразвития в создании платформы участвуют также правительство Москвы и Минкомсвязь.