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BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
Morgan Stanley $55 (+33,33%) прогноз JP Morgan к 31.12.20 Купить
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МЭР запустит маркетплейс для продажи туров с электронной визой в Россию
Минэкономразвития разработает платформу, через которую иностранцы смогут купить тур в Россию и получить электронную визу. Привязка визы к туру позволит отслеживать туриста во время поездки
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Минэкономразвития работает над созданием электронной платформы, через которую иностранцы смогут купить тур и получить электронную визу в Россию. Об этом сообщил замминистра экономического развития Сергей Галкин на деловом завтраке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, передает корреспондент РБК.

Предполагается, что иностранец, покупающий через эту электронную платформу комплексный пакет туруслуг сможет получить электронную визу для краткосрочной поездки в Россию на 3–8 дней, сказал Галкин. На первом этапе туристы получат возможность въехать по электронной визе в Москву и Санкт-Петербург.

«Наша задача применительно к продукту на маркетплейсе — это обеспечить впечатление. Чтобы каждый день, проведенный в поездке, был наполнен эмоциями и комфортными сервисами, такими как музеи, мероприятия, питание, транспортная карта и многое другое, которые заставят человека не только в последующем вернуться, но и стать проводником изменений стереотипов о России. Возможность получения электронной визы для въезда в Москву или Санкт-Петербург будет в этом случае той самой уникальной изюминкой платформы», — считает Галкин.

Оплаченный турпакет с транспортом и туристической программой на каждый день будут важным аргументом при обосновании электронной визы, потому что позволит идентифицировать туриста во время всего срока поездки, подчеркнул замглавы Минэкономразвития. Чтобы не дезориентировать туристов, на платформе не должно быть «огромного числа предложений турпакетов» — они должны быть уникальны и точно рассчитаны на целевую аудиторию, добавил Галкин. Помимо Минэкономразвития в создании платформы участвуют также правительство Москвы и Минкомсвязь.

Технологии и медиа
Электронные визы для иностранцев стали частью нацпроекта

Механизмы упрощения визового режима Минэкономразвития начало разрабатывать после того, как в сентябре 2018 года в его ведение была передана туристическая отрасль. Министерство работало над созданием аналога паспорта болельщика (Fan ID), по которому болельщики въезжали в Россию во время ЧМ-2018, но с привязкой к туристическим маршрутам, рассказывал источник РБК.

Одна из задач министерства — обеспечить увеличение доходов России от экспорта туристических услуг. Цель увеличить экспорт к 2024 году почти в два раза, до $15,47 млрд, поставил перед Федеральным собранием в марте этого года президент Владимир Путин. Сам он говорил, что поддерживает упрощение визового режима для иностранцев, но подчеркивал, что этому сопротивляются правоохранительные органы, органы безопасности и МИД. Как один из вариантов решения проблемы президент предлагал переходить к широкому использованию электронных виз. Переход к таким визам для въезда во все регионы России к 2021 году, в частности, предусмотрен проектом «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».

Как работает электронная виза

Механизм упрощенного въезда по электронной визе уже больше года, с августа 2017-го, действует на Дальнем Востоке. Турист, который хочет получить такую визу, должен заполнить анкету на специализированном сайте МИДа за четыре дня до предполагаемой даты въезда. Виза эта бесплатная и действует 30 дней, но иностранец может находиться по ней в России не более восьми дней. Упрощенным въездом могут воспользоваться жители 18 стран, в том числе Индии, Китая, Мексики, Сингапура, Японии, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, но в этот список не входят страны ЕС и США.

Теги: Минэкономразвития, въездной туризм, виза
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