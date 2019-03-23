Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 апреля, передает «РИА Новости».

По его словам, Путин и Эрдоган проведут заседание Совета сотрудничества высшего уровня России и Турции.

Ранее издание Daily Sabah со ссылкой на дипломатические источники писало, что Эрдоган посетит Россию с визитом 8 апреля.

15 февраля на встрече в Сочи Путин, Эрдоган и президент Ирана Хасан Роухани в совместном заявлении призвали США осуществить планы по выводу своего воинского контингента из Сирии. Лидеры «тройки» считают, что это будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в арабской республике. Также президенты договорились действовать в направлении выполнения договоренностей по зоне деэскалации Идлиб в Сирии.