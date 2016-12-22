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В Турцию впервые за месяц приехали почти 1 млн российских туристов
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В Турцию впервые за месяц приехали почти 1 млн российских туристов
Технологии и медиа, 13:36
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В Турцию впервые за месяц приехали почти 1 млн российских туристов
На самом массовом летнем направлении зафиксирован рекорд: в июне число приехавших в Турцию россиян едва не преодолело отметку в 1 млн. Это самый высокий показатель минимум с 2010-го
Международный аэропорт Анталья в Турции (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В июне 2018 года Турцию, по данным ее министерства культуры и туризма, посетили 990 тыс. россиян. Это абсолютный рекорд как минимум с 2010 года.

Предыдущий абсолютный максимум был достигнут в мае этого года — 864 тыс. россиян. В прошлом году наибольшее число туристов из России было зафиксировано в июле — почти 836 тыс. До этого планку в 800 тыс. человек в месяц российскому турпотоку в Турцию удавалось преодолеть лишь летом 2014 года.

В июне этого года каждый пятый прибывший в Турцию был гражданином РФ. Доля россиян в общем турпотоке достигла почти 22%, следует из материалов турецкого министерства культуры и туризма. Аналогичный показатель Германии — только 10%, Великобритании — 7%.

Миллиарды на туристах

Всего за первые шесть месяцев в Турции побывали почти 2,4 млн россиян. Каждый иностранец тратит в Турции в среднем $682 (с учетом расходов на дорогу и проживание), следует из материалов местного министерства культуры и туризма по итогам января—марта. Если ориентироваться на эти цифры, то за январь—июнь этого года россияне уже оставили в Турции более $1,6 млрд.

Ни одно другое выездное направление не может конкурировать по популярности у россиян с Турцией. Пока за июнь 2018 года доступна статистика только по Кипру, Таиланду и Вьетнаму. В первый летний месяц российский турпоток в эти страны, по информации их статистических служб и турофисов, равнялся соответственно 123 тыс., 48 тыс. и 38 тыс. человек (Таиланд и Вьетнам пользуются наибольшим спросом в зимнем сезоне).

В Испании прошлым летом в зависимости от месяца отдыхали 149–186 тыс. россиян. Греция данные о ежемесячном въездном турпотоке не предоставляет с середины 2016 года — в июне того года в страну приехали 79 тыс. россиян.

Росстат данные о поездках за рубеж на ежемесячной основе не публикует.

Крупнейшими игроками на турецком направлении являются туроператоры Coral Travel, Anex Tour и «Пегас Туристик». В 2017 году их принимающие компании в Анаталье приняли 1,1 млн, 946 тыс. и 877 тыс. туристов, сообщало турецкое отраслевое издание Turizmgazetesi.

Бурный рост турпотока в Турцию в начале летнего сезона был обусловлен прежде всего акциями раннего бронирования, указывает гендиректор «Пегас Туристик» Анна Подгорная. По ее словам, в начале года турецкие отельеры предложили условия, которые в разы были лучше, чем во все предыдущие годы. Акции раннего бронирования в январе—марте действительно были очень успешными, рассказывала ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Но, отмечала она, уже с апреля глубина продаж у большинства туроператоров была небольшой: продаются прежде всего бюджетные туры и, как правило, в самый последний момент.

Сейчас идет сокращение полетных программ по многим направлениям, в том числе и по Турции, сообщила в среду, 1 августа, Ломидзе. Она уверена, что в этом июле и августе преодолеть планку в 1 млн человек российскому турпотоку в Турцию уже не удастся. Статистика свидетельствует, что темпы роста турпотока в этом летнем сезоне с каждым месяцем снижаются: в апреле, когда стартует сезон, это были 61% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в мае — 42%, в июне — 30%.

В июле турпоток в Турцию по-прежнему рос, но небольшими темпами, так же будет и в оставшиеся месяцы, поэтому планка 1 млн россиян в месяц останется непревзойденной, соглашается Подгорная. «К сожалению, потребительская активность населения остается невысокой», — сетует гендиректор «Пегас Туристик». На продажи в этом летнем сезоне негативно влияют слабый рубль и дорожающее авиатопливо, признавались в июне туроператоры.

Автор: Сергей Соболев.
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