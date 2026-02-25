Лауреат Нобелевской премии ушел с поста главы института из-за Эпштейна

Нобелевский лауреат ушел из Колумбийского университета из-за того, что его имя упоминалось около 900 раз в файлах Эпштейна. Ричард Аксель был знаком с обвиненным в педофилии финансистом еще до первого судебного разбирательства

Ричард Аксель (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Лауреат Нобелевской премии по медицине за исследование обработки запахов человеческим мозгом, молекулярный биолог Ричард Аксель ушел с поста сопредседателя Института мозга Колумбийского университет из-за вскрывшихся связей с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом пишет NBC со ссылкой на заявление Акселя.

«Мое прошлое общение с Джеффри Эпштейном было серьезной ошибкой, о которой я глубоко сожалею. Я приношу извинения за то, что подорвал доверие моих друзей, студентов и коллег», — написал Аксель.

Ученый собирается сосредоточиться на собственных исследованиях и преподавании. Аксель был знаком с обвиненным в педофилии финансистом еще до тюремного срока и продолжил общаться с Эпштейном после судебного решения. Аксель фигурирует или упоминается более чем в 900 из этих файлов, опубликованных Минюстом США.

Колумбийский университет подтвердил отставку Акселя и поблагодарил его за вклад в развитие вуза, добавив, что ученый никогда не нарушал университетскую политику или какие-либо другие законы.

19 декабря 2025 года Министерство юстиции США обнародовало оставшиеся материалы федерального расследования по делу Эпштейна. Они содержат более 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу финансиста.

Публикация файлов по делу Эпштейна привела к череде отставок и расследований. Резонансным оказалось лишение британского экс-принца Эндрю титулов на фоне расследования его связи с американским финансистом.

Всего как минимум 11 человек лишились своего высокопоставленного положения из-за обнародования файлов Эпштейна.

Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. 30 января Минюст США опубликовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.