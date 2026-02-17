Axios подсчитал, скольким людям связи с Эпштейном загубили карьеры

Издание пишет, что после публикации файлов Эпштейна своего положения лишились не только политики, но и люди из сферы развлечений и юристы. Axios подсчитал, сколько человек лишились работы после публикации переписки финансиста

Джеффри Эпштейн (Фото: Stephanie Keith / Getty Images)

По крайней мере 11 человек лишились своих должностей и положения в обществе после того, как Министерство юстиции США опубликовало новые файлы, связанные с Джеффри Эпштейном. Эти подсчеты привело издание Axios.

«Давосский консьерж», как сам себя называл Эпштейн, поддерживал контакт не только с представителями бизнес-сообщества и политиками, но и с юридической элитой.

Брэд Карп, возглавлявший с 2008 года американскую юридическую фирму Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, основанную еще в 1875 году, покинул свой пост. В файлах были обнаружены электронные письма, направленные Эпштейну.

Должности лишилась и Кэти Реммлер, главный юрисконсульт Goldman Sachs. Ее электронная переписка с Эпштейном свидетельствовала об их близких отношениях. Кроме того, Реммлер, работавшая в команде Белого дома при Бараке Обаме, старалась выгородить Эпштейна, когда его обвинили в преступлениях на сексуальной почве.

Своего положения лишился рекрутер, глава комитета летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году Кейси Вассерман. После того как вскрылась его связь с Эпштейном, часть высокопоставленных клиентов отказались от его услуг, а сам Вассерман ушел из олимпийского комитета.

Среди других фигурантов, упомянутых Axios, — популяризатор идей долголетия Питер Аттия. Он покинул пост старшего научного сотрудника компании David Protein и больше не значится советником производителя матрасов Eight Sleep. По данным телеканала CBS News, последний сохранил с ним сотрудничество в качестве приглашенного эксперта.

Председатель и совладелец клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) New York Giants Стив Тиш стал объектом расследования лиги. Комиссар НФЛ Роджер Гуделл также сообщил, что служебная проверка касается его возможных связей с Эпштейном.

Министр торговли США Говард Лютник столкнулся с призывами и демократов, и республиканцев уйти в отставку после того, как публикация файлов выявила более тесные отношения с финансистом, чем предполагалось ранее.

В Европе последствия также затронули видных персон. Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон покинул Палату лордов и стал фигурантом расследования лондонской полиции. Его имя, по данным Axios, упоминалось в материалах тысячи раз. Демократы из комитета по надзору Палаты представителей США запросили у него разъяснения в рамках собственного расследования. В сентябре премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправил Мандельсона в отставку.

В отставку ушел и глава аппарата британского премьера Морган Максуини, который ранее рекомендовал назначить Мандельсона на его пост.

Бывшему премьер-министру Норвегии Турбьёрну Ягланду предъявили обвинения в коррупции. Норвежская полиция проверяет, получал ли он подарки, займы или оплаченные поездки благодаря своему положению. Сам Ягланд отрицает нарушения.

Французский экс-министр культуры Жак Ланг покинул пост главы Института арабского мира в Париже на фоне расследования его финансовых связей с Эпштейном. Проверка касается возможного налогового мошенничества.

На Ближнем Востоке поста генерального директора логистической компании DP World лишился Султан Ахмед бин Сулайем. Его имя фигурировало в ранее засекреченной переписке с Эпштейном.

16 февраля генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала списки из 300 имен знаменитостей и политиков, упомянутых в файлах Эпштейна. Такое решение чиновница приняла после наступления крайнего срока для публичного обнародования файлов.

Король Великобритании Карл III в 2025 году лишил своего брата Эндрю титулов и выселил из резиденции за связи с Эпштейном. С этого дня тот именуется Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, он уехал в «частное жилье» в Сандрингеме (Норфолк), где у британской королевской семьи немало недвижимости.

Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер был найден мертвым в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница подданная Великобритании Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.