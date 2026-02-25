 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Минпросвещения рассказали, какие игрушки войдут в перечень для детсадов

Минпросвещения: в перечень игрушек войдут развивающие и отвечающие ценностям
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Вопрос о формировании обязательного перечня средств обучения и воспитания, в том числе игр и игрушек, для оснащения детсадов, прорабатывают на федеральном уровне, сообщила РБК пресс-служба Минпросвещения.

Ведомство уточнило, что ведет работу совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и экспертами. При составлении списка также будут учтены результаты Всероссийского конкурса «Родная игрушка».

«Этот перечень имеет большое значение в условиях выстраивания единого образовательного пространства страны. Планируется, что организации смогут использовать учебные материалы, игрушки и оборудование российского производства, которые подходят дошкольникам и соответствуют требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Игрушки, которые войдут в минимальный перечень, должны «соответствовать традиционным ценностям российского народа и способствовать развитию ребенка». «С их помощью дети будут знакомиться с культурными традициями, народными художественными промыслами, историей и достижениями нашей страны», — подчеркнули в министерстве.

