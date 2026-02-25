Ланьков фразой про рижский бальзам прокомментировал выдворение из Латвии

Ланьков о выдворении из Латвии: думаю, еще 35 лет проживу без рижского бальзама

Кореевед Андрей Ланьков, которого накануне латвийские власти выдворили из страны, заявил, что это «их проблемы», и предположил, что для некоторых «чувствительных стран» тема Северной Кореи может быть токсичной

Андрей Ланьков (Фото: Московская высшая школа социальных и экономических наук)

Кореевед Андрей Ланьков не намерен обжаловать решение властей Латвии о его выдворении, поскольку для него этот вопрос «не имеет практического значения». Об этом он заявил в эфире Радио РБК.

«Латвия мне нравилась и продолжает нравиться. И вкусно там кормят, и города красивые. Я там не был 35 лет. Вот приехал, через четыре часа они меня выдворили. Я думаю, я еще 35 лет проживу без рижского бальзама», — сказал он.

По словам ученого, сотрудники полиции, которые его задерживали, были вежливы и доброжелательны, но подчеркивали, что получили распоряжение о его выдворении и должны его исполнить. С Ланьковым, по его же словам, они говорили на русском языке и даже «на эту тему так немножко пошутили в машине».

Андрей Ланьков — один из ведущих российских корееведов. В 1986 году он окончил восточный факультет ЛГУ (впоследствии СПбГУ), затем там же аспирантуру. В 1989–1992 годах преподавал корейский язык и историю Кореи в родном вузе. В 1990-х работал в Южной Корее и Австралии. С 2004 года преподает в Университете Кунмин (Сеул) как профессор. Ланьков гражданин двух стран — России и Австралии.

Он также сообщил, что связался с властями Австралии по поводу своего выдворения, поскольку путешествует по Европе с австралийским паспортом, что избавляет его от проблем с визами. При этом он отметил, что, по его мнению, если бы он обратился к российским властям, они также быстро включились бы в решение вопроса.

«Если бы я там находился с российским паспортом, и пришлось бы в таком случае обращаться уже к российской стороне, я думаю, что наши были бы менее эффективны: сами понимаете, что в Риге сейчас скорее послушают глас Канберры, чем глас Москвы. Но тем не менее в таком случае я бы, может быть, и проявил чуть-чуть большую настойчивость, потому как вопросы тут были бы какой-то дискриминации по гражданству. А тут нет», — пояснил он.

Ученый подчеркнул, что «инцидент исчерпан», и латвийские власти, по его мнению, поступили «довольно нелепо и глупо», но добавил: «Как говорится, их проблемы».

Ланьков отметил, что ему трудно представить подобную ситуацию в Великобритании или Франции, если речь не идет о слишком политизированной лекции. По его словам, в Британии он уже выступал с публичными лекциями, и «все было нормально».

«В Восточной Европе и Прибалтике, наверное, действительно в некоторых случаях могут быть проблемы», — отметил он.

Отвечая на вопрос, является ли тема Северной Кореи токсичной для публичных выступлений, Ланьков заметил, что в последние годы она стала «неожиданно широко известна широкой аудитории».

«Тема, наверное, является токсичной, но она является токсичной в тех местах, в тех странах, где и так повышенная чувствительность, и, может быть, некоторые некомпетентны, собственно, в восточноазиатских делах», — считает ученый.

24 февраля Андрея Ланькова задержали в Риге, где он планировал выступить с лекцией о Северной Корее, и доставили в иммиграционную службу Латвии. Ланьков позднее подтвердил РБК задержание, а также сообщил, что власти Латвии внесли его в черный список. По его словам, решение о выдворении принял министр иностранных дел республики. В своем телеграм-канале ученый назвал происшествие «курьезно-скандальным» и заявил, что властям «не нравится то, что я из реальной ситуации не делаю политически полезную карикатуру».