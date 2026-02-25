 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Ланьков объяснил задержание в Риге решением главы МИДа Латвии

Ланьков был внесен в «черный список» список страны и задержан в Риге по решению главы МИДа Латвии Браже. Силовики увезли ученого в иммиграционную службу во время его лекции

Кореевед Андрей Ланьков был задержан в Риге по решению главы латвийского МИДа Байбы Браже. Об этом ученый сообщил РБК.

«Решение министра иностранных дел», — сказал он.

Несколькими часами ранее, подтвердив свое задержание, Ланьков заявил, что власти Латвии внесли его в «черный список».

В Латвии задержали корееведа Андрея Ланькова
Политика
Андрей Ланьков

Сотрудники полиции увели Ланькова во время его лекции о Северной Корее — «Северная Корея: чего хотят и чего боятся верхи». После задержания корееведа доставили в миграционную службу. Организатор мероприятия — ивент-агентство Curiosophy Events — сообщило, что об инциденте был уведомлен консул Австралии.

Андрей Ланьков — один из ведущих российских корееведов, родился в 1963 году в Санкт-Петербурге. Он окончил Восточный факультет ЛГУ в 1986 году, затем там же аспирантуру. В 1989—1992 годах Ланьков преподавал корейский язык и историю Кореи в ЛГУ и СПбГУ.

В 1990-х ученый работал в Южной Корее и Австралии, а с 2004 года преподает в Сеуле, профессор Университета Кукмин. У Ланькова двойное гражданство — России и Австралии.

После начала военной операции на Украине отношения России и Латвии ухудшились, Рига ввела ряд ограничений для российских граждан.

В конце июня 2024 года в Латвии вступили в силу поправки к миграционному законодательству, установившие новые требования для продления вида на жительство для части россиян. Обязательным условием стал экзамен на знание латышского языка. Изменения затронули тех, кто получил ВНЖ до 2003 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нововведения дискриминационными и заявила об их «русофобском характере».

Латвия запретила въезд российским спортсменам перед квалификацией ОИ
Спорт
Александр&nbsp;Горбацевич

В октябре того же года Москва направила Латвии досудебные претензии по дипломатическим каналам из-за дискриминации русских. МИД обвинил Ригу в нарушении Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.

В июне 2025 года власти Латвии запретили въезд некоторым россиянам, владеющим недвижимостью рядом со стратегически важными объектами. В феврале МВД Латвии также рекомендовало жителям страны не посещать Россию и Белоруссию из-за риска оперативного закрытия границы в случае обострения ситуации.

Елена Степанова, Полина Дуганова
Латвия Рига Андрей Ланьков МИД Латвии
