В Латвии задержали корееведа Андрея Ланькова

Ланьков в разговоре с РБК подтвердил факт задержания в Латвии и внесение его латвийскими властями в «черный список». Ученый должен был выступить на лекции о Северной Корее, его увезли сотрудники латвийской полиции

Андрей Ланьков (Фото: Московская высшая школа социальных и экономических наук)

Корееведа Андрея Ланькова доставляют в иммиграционную службу Латвии, сообщили РБК в ивент-агентстве Curiosophy Events, которое занималось организацией лекции, где задержали ученого. Этот факт позднее подтвердил РБК сам Ланьков.

«Андрей Николаевич в безопасности, ожидает прибытия адвоката. Консул Австралии оповещен о сложившейся ситуации», — добавили организаторы.

Ланьков подтвердил РБК задержание в Риге, а также сообщил, что власти Латвии внесли его в «черный список».

Ученого увели сотрудники латвийской полиции во время лекции в Риге, сообщает Delfi со ссылкой на посетителей лекции. Должна была состояться лекция о Северной Корее — «Северная Корея: чего хотят и чего боятся верхи».

Андрей Ланьков — один из ведущих российских корееведов, родился в 1963 году в Санкт-Петербурге. Окончил Восточный факультет ЛГУ в 1986 году, затем там же аспирантуру. Преподавал корейский язык и историю Кореи. В 1990-х работал в Южной Корее и Австралии, а с 2004 года преподает в Сеуле, профессор Университета Кукмин. Имеет гражданство России и Австралии.

В апреле прошлого года Савеловский районный суд Москвы оштрафовал корееведа за участие в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России (ст. 20.33 КоАП). Ему назначили административный штраф в размере 10 тыс. руб. В комментарии для РБК Ланьков заявил, что об административном деле узнал от журналистов. «Наверное, интервью не тому, кому надо, дал. А вообще об этом от вас впервые услышал», — сказал он.