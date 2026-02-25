Ланьков связал свое задержание с тем, что «начальникам не нравится», что он из «реальной ситуации не делает политически полезную карикатуру». Кореевед отметил, что не намерен дополнительно предпринимать каких-либо действий

Андрей Ланьков (Фото: a_lankov / Telegram)

Кореевед Андрей Ланьков назвал «курьезно-скандальным происшествием» свое задержание в Риге, где он планировал выступить с лекцией о Северной Корее. Своим мнением о ситуации ученый поделился в телеграм-канале.

«Полагаю, что большинство читателей моего блога уже в курсе несколько курьезно-скандального происшествия, случившегося в Риге, где я должен был выступать с лекцией», — начал Ланьков свое обращение.

Кореевед рассказал, что за полчаса до начала его выступления в зале появились полиция и сотрудники иммиграционной службы. По словам ученого, ему сообщили, что он попал в утвержденный министром иностранных дел список лиц, которым запрещен въезд в Латвию.

В связи с этим, пояснил Ланьков, его уведомили о немедленном выдворении.

«Лекция, разумеется, сорвалась. Меня привезли в иммиграционное управление, куда через какое-то время подъехали и адвокаты, которых нашли друзья», — рассказал он.

Ланьков отметил, что полицейские вели себя очень вежливо и доброжелательно.

«Порой было очевидно, что этим парням и девушкам не очень хотелось выполнять приказы, но работа у них такая, им приказы выполнять надо. Поэтому после ряда формальностей меня посадили в машину и благополучно повезли к эстонской границе. К тому времени ко мне с предложениями о помощи обратились мои друзья и знакомые в Латвии и Прибалтике, а также некоторые люди, которых я и вовсе не знал», — добавил кореевед.

Ученый отметил, что друзья помогли ему и с транспортом и с логистикой; поэтому на границе Ланьков просто пересел в приготовленную машину. Следивших за ситуацией он поблагодарил за сочувствие и помощь.

«Если же говорить о причинах самого инцидента и о той логике, которой руководствовался латышский МИД в момент принятия решения, то формально мне об этом ничего не известно. Никаких объяснений о том, почему меня навечно изгнали из Латвии (в которой я провел четыре часа после 30-летнего перерыва), в показанных мне и адвокатам документах не содержалось», — написал Ланьков.

Причины произошедшего, однако, «достаточно понятны», отметил кореевед. «Начальникам не нравится то, что я из реальной ситуации не делаю политически полезную карикатуру. Никаких шагов по поводу произошедшего я предпринимать не собираюсь, не вижу в них смысла», — заключил он.

Андрей Ланьков — один из ведущих российских корееведов. Родился в 1963 году в Санкт-Петербурге. Окончил восточный факультет ЛГУ (впоследствии СПбГУ) в 1986-м, затем там же аспирантуру. В 1989–1992 годах преподавал корейский язык и историю Кореи в родном вузе. В 1990-х работал в Южной Корее и Австралии. С 2004 года преподает в Университете Кунмин (Сеул) как профессор.

Гражданин двух стран — России и Австралии.

В Риге Ланьков должен был выступить с лекцией «Северная Корея: чего хотят и чего боятся верхи». Организатор мероприятия ивент-агентство Curiosophy Events сообщило РБК, что об инциденте был уведомлен консул Австралии.

После начала военной операции на Украине отношения России и Латвии ухудшились, Рига ввела ряд ограничений для российских граждан. МИД России на этом фоне обвинил Латвию в дискриминации русских.