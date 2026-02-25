Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж

Большая часть учеников 7–9-х классов хотят продолжить обучение в школе, чтобы поступить в вуз, а из тех, кто выбрал колледжи, потом планируют поступать в вуз 40%, показало исследование «Платформы»

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Почти половина школьников 7–9-х классов, решивших пойти учиться в колледж, объяснили свой выбор нежеланием сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ). К тому же эта часть учащихся планирует поступить в вуз после окончания колледжа, следует из данных исследования (РБК ознакомился с результатами), проведенного центром социального проектирования «Платформа» и Институтом развития профессионального образования.

Также среди наиболее распространенных причин ухода в колледжи: желание быстрее начать самостоятельную взрослую жизнь; гарантия трудоустройства; получение хороших практических навыков; продолжительность учебы, которая занимает меньше времени, чем в вузе. Эти причины выбрала примерно треть опрошенных (от 29 до 35%). 24% опрошенных указали на хороший уровень среднего образования.

Помимо нежелания сдавать ЕГЭ есть и другие негативные мотивации поступления в колледжи, но на них указывают реже. Например, неуверенность школьника в своих силах для попадания в вуз (21%), а также отсутствие финансовой возможности оплачивать учебу в университете (17%).

Исследование провели осенью 2025 года посредством опросов, а также интервью с учащимися и экспертами в сфере среднего профессионального образования. В опросах приняли участие 55 тыс. студентов колледжей, 1 тыс. школьников 7–9-х классов, а также 1 тыс. родителей учеников средней школы.

При этом большая часть учащихся 7–9-х классов отдают предпочтение дальнейшей учебе в школе. Из 1 тыс. опрошенных 43% решили, что пойдут в десятый класс, а в колледжи собрались 29%, еще 27% указали, что пока не определились.

Опрос показал, что мнение родителей школьников о том, какие сферы наиболее престижные и перспективные, отличатся от предпочтений студентов колледжей. Так, родители в первую очередь выбирают направления IT и технологий, а студенты — нефтяную и газовую отрасль, хотя среди родителей на нее указали только четверть. Для студентов IT занимает второе место. В топ-5 по версии студентов вошли также строительная промышленность, металлургия и металлургическое производство, химическая промышленность.

При этом мнение родителей становится основным фактором выбора колледжа для ребенка, следует из опроса. О том, что ориентируются на мнение родителей и семьи помимо своего, сказал 71% опрошенных школьников 7–9-х классов. На мнение авторитетных взрослых, например специалистов определенной профессии, опираются 24%, и только 15% решают самостоятельно.

Авторы исследования отметили, что отношение к учреждениям среднего профессионального образования за последние годы меняется в лучшую сторону, как со стороны школьников, так и их родителей. Среди учеников 7–9-х классов треть говорят, что за последние два года восприятие колледжей изменилось в лучшую сторону. У 54% мнения не менялось, и только 4% ответили, что оно стало более негативным. Среди родителей за последние пять лет более позитивно стали воспринимать колледжи 42%.

По словам генерального директора ЦСП «Платформа» Алексея Фирсова, исследование показывает, что профессии, которые раньше казались более или менее престижными, сейчас выравниваются по предпочтениям. Исчезает различие между понятиями «работает руками» и «работает головой», так как хороший технологический навык нужен в любом процессе, сказал он РБК. «В этом контексте популярность СПО будет возрастать — это социологически доказанный факт», — уверен он.

По мнению авторов исследования, с большинством школьников, которые выбирают продолжение учебы в 10–11-х классах, «также можно работать для привлечения их в колледж, а затем и на предприятия». Больше половины тех, кто идет в старшие классы (65%), объясняют свой выбор желанием поступить в вуз. Но, по мнению аналитиков «Платформы» и Института развития профессионального образования, часто это лишь декларация, а дети на самом деле не представляют себе реалий вузов или колледжей, а также детали конкретной профессии и условий работы на предприятии. Вторая причина — неготовность ребенка в девятом классе решать, по какому пути идти, — так в разных формах отвечают 56% опрошенных школьников.

Авторы исследования считают, что таких учеников можно привлечь в систему среднего профессионального образования, показывая перспективы рабочих профессий, а также делая акцент на востребованности выпускников колледжей и гарантированном трудоустройстве.

На то, что растущий интерес к колледжам связан как с серьезными изменениями в системе среднего профессионального образования, так и со страхом родителей и детей перед ЕГЭ, указывал член-корреспондент РАО Владимир Блинов.

В 2025 году в трех регионах прошел эксперимент, согласно которому выпускники девятых классов могли сдать только два обязательных предмета ОГЭ, чтобы получить аттестат и уйти в колледж. В результате интерес к СПО вырос и уменьшилось число тех, кто не смог получить аттестат, сообщали участники пилотного проекта. В 2026 году его расширили еще на девять регионов. По мнению Блинова, это открыло для школьников «еще один путь наименьшего сопротивления, по которому тоже многие идут».

К тому же с 2025 года выпускники колледжей смогут поступить в вуз без результатов ЕГЭ только по тому профилю, который изучали в рамках профессионального образования. В таком случае для поступления нужно будет сдать вступительные экзамены в желаемом университете. Для поступления на другой профиль придется сдавать ЕГЭ.