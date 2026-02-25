 Перейти к основному контенту
0
Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж

Большая часть учеников 7–9-х классов хотят продолжить обучение в школе, чтобы поступить в вуз, а из тех, кто выбрал колледжи, потом планируют поступать в вуз 40%, показало исследование «Платформы»
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Почти половина школьников 7–9-х классов, решивших пойти учиться в колледж, объяснили свой выбор нежеланием сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ). К тому же эта часть учащихся планирует поступить в вуз после окончания колледжа, следует из данных исследования (РБК ознакомился с результатами), проведенного центром социального проектирования «Платформа» и Институтом развития профессионального образования.

Также среди наиболее распространенных причин ухода в колледжи: желание быстрее начать самостоятельную взрослую жизнь; гарантия трудоустройства; получение хороших практических навыков; продолжительность учебы, которая занимает меньше времени, чем в вузе. Эти причины выбрала примерно треть опрошенных (от 29 до 35%). 24% опрошенных указали на хороший уровень среднего образования.

Помимо нежелания сдавать ЕГЭ есть и другие негативные мотивации поступления в колледжи, но на них указывают реже. Например, неуверенность школьника в своих силах для попадания в вуз (21%), а также отсутствие финансовой возможности оплачивать учебу в университете (17%).

Исследование провели осенью 2025 года посредством опросов, а также интервью с учащимися и экспертами в сфере среднего профессионального образования. В опросах приняли участие 55 тыс. студентов колледжей, 1 тыс. школьников 7–9-х классов, а также 1 тыс. родителей учеников средней школы.

При этом большая часть учащихся 7–9-х классов отдают предпочтение дальнейшей учебе в школе. Из 1 тыс. опрошенных 43% решили, что пойдут в десятый класс, а в колледжи собрались 29%, еще 27% указали, что пока не определились.

Опрос показал, что мнение родителей школьников о том, какие сферы наиболее престижные и перспективные, отличатся от предпочтений студентов колледжей. Так, родители в первую очередь выбирают направления IT и технологий, а студенты — нефтяную и газовую отрасль, хотя среди родителей на нее указали только четверть. Для студентов IT занимает второе место. В топ-5 по версии студентов вошли также строительная промышленность, металлургия и металлургическое производство, химическая промышленность.

При этом мнение родителей становится основным фактором выбора колледжа для ребенка, следует из опроса. О том, что ориентируются на мнение родителей и семьи помимо своего, сказал 71% опрошенных школьников 7–9-х классов. На мнение авторитетных взрослых, например специалистов определенной профессии, опираются 24%, и только 15% решают самостоятельно.

Авторы исследования отметили, что отношение к учреждениям среднего профессионального образования за последние годы меняется в лучшую сторону, как со стороны школьников, так и их родителей. Среди учеников 7–9-х классов треть говорят, что за последние два года восприятие колледжей изменилось в лучшую сторону. У 54% мнения не менялось, и только 4% ответили, что оно стало более негативным. Среди родителей за последние пять лет более позитивно стали воспринимать колледжи 42%.

Ректор Бауманки назвал мифом «билет» из техникума в университет
Общество
Михаил Гордин

По словам генерального директора ЦСП «Платформа» Алексея Фирсова, исследование показывает, что профессии, которые раньше казались более или менее престижными, сейчас выравниваются по предпочтениям. Исчезает различие между понятиями «работает руками» и «работает головой», так как хороший технологический навык нужен в любом процессе, сказал он РБК. «В этом контексте популярность СПО будет возрастать — это социологически доказанный факт», — уверен он.

По мнению авторов исследования, с большинством школьников, которые выбирают продолжение учебы в 10–11-х классах, «также можно работать для привлечения их в колледж, а затем и на предприятия». Больше половины тех, кто идет в старшие классы (65%), объясняют свой выбор желанием поступить в вуз. Но, по мнению аналитиков «Платформы» и Института развития профессионального образования, часто это лишь декларация, а дети на самом деле не представляют себе реалий вузов или колледжей, а также детали конкретной профессии и условий работы на предприятии. Вторая причина — неготовность ребенка в девятом классе решать, по какому пути идти, — так в разных формах отвечают 56% опрошенных школьников.

Авторы исследования считают, что таких учеников можно привлечь в систему среднего профессионального образования, показывая перспективы рабочих профессий, а также делая акцент на востребованности выпускников колледжей и гарантированном трудоустройстве.

На то, что растущий интерес к колледжам связан как с серьезными изменениями в системе среднего профессионального образования, так и со страхом родителей и детей перед ЕГЭ, указывал член-корреспондент РАО Владимир Блинов.

В 2025 году в трех регионах прошел эксперимент, согласно которому выпускники девятых классов могли сдать только два обязательных предмета ОГЭ, чтобы получить аттестат и уйти в колледж. В результате интерес к СПО вырос и уменьшилось число тех, кто не смог получить аттестат, сообщали участники пилотного проекта. В 2026 году его расширили еще на девять регионов. По мнению Блинова, это открыло для школьников «еще один путь наименьшего сопротивления, по которому тоже многие идут».

К тому же с 2025 года выпускники колледжей смогут поступить в вуз без результатов ЕГЭ только по тому профилю, который изучали в рамках профессионального образования. В таком случае для поступления нужно будет сдать вступительные экзамены в желаемом университете. Для поступления на другой профиль придется сдавать ЕГЭ.

Авторы
Теги
Маргарита Грошева Маргарита Грошева
При участии
Анастасия Сирина, Мария Лозовая
Колледжи профессиональное образование опросы учеба школы ЕГЭ вузы
